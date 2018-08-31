В оздоровительном комплексе на Буковине отравились 14 детей

На Буковине отравились 14 подростков, которые отдыхали и питались в оздоровительном комплексе города Вижница. Дети, которые приехали из Киевской области, в возрасте от 10 до 15 лет.

Подросткам внезапно стало плохо, и они обратились к медикам с жалобами на повышение температуры, желудочные расстройства и плохое самочувствие.

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Врачи диагностировали пищевое отравление, оказали им помощь и отпустили домой. Сейчас состояние пострадавших удовлетворительное.

В полиции открыли уголовное производство производство по части 1 статьи 325 УК украины "Нарушение правил борьбы с эпидемиями". Сейчас устанавливают причину отравления, проводят досудебное расследование.

В настоящее время продолжается эпидрасследование, продолжаются лабораторные исследования. Еще рано говорить, что стало причиной пищевой токсической инфекции у детей и взрослых,

– сказал заведующий отделом ГУ Черновицкий лабораторный центр Минздрава Юрий Падурару.

Напомним, 17 августа в Киеве в детском лагере "Пуща-Водица" отравились трое детей-участников танцевального кружка, которые прибыли туда на оздоровление, и двое взрослых, которые их сопровождали.