В платежной системе MasterCard произошел сбой
Пользователи платежной системы MasterCard в США, Великобритании, Нидерландах, Украине, России и других странах столкнулись с трудностями.
Об этом сообщает Securitylab.
Сбой произошел вечером 12 июля. Владельцы банковских карт по всему миру не могли проводить финансовые операции по оплате товаров и услуг, а также снимать наличные в банкомате.
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Представители MasterCard подтвердили сбой в системе. Сейчас сервис работает в штатном режиме.
В MasterCard объяснили, что проблемы возникли из-за обновления программного обеспечения.
Источник: 24 Канал
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