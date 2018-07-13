В платежной системе MasterCard произошел сбой

Пользователи платежной системы MasterCard в США, Великобритании, Нидерландах, Украине, России и других странах столкнулись с трудностями.

Об этом сообщает Securitylab.



Сбой произошел вечером 12 июля. Владельцы банковских карт по всему миру не могли проводить финансовые операции по оплате товаров и услуг, а также снимать наличные в банкомате.

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Представители MasterCard подтвердили сбой в системе. Сейчас сервис работает в штатном режиме.



В MasterCard объяснили, что проблемы возникли из-за обновления программного обеспечения.