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Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

В платежной системе MasterCard произошел сбой

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MasterCard
MasterCard / Фото из открытых источников

Пользователи платежной системы MasterCard в США, Великобритании, Нидерландах, Украине, России и других странах столкнулись с трудностями.

Об этом сообщает Securitylab.

Сбой произошел вечером 12 июля. Владельцы банковских карт по всему миру не могли проводить финансовые операции по оплате товаров и услуг, а также снимать наличные в банкомате.

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Представители MasterCard подтвердили сбой в системе. Сейчас сервис работает в штатном режиме.

В MasterCard объяснили, что проблемы возникли из-за обновления программного обеспечения.

Теги: Техно Деньги
Источник: 24 Канал
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