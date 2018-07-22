В полиции рассказали подробности ДТП на трассе Киев – Харьков: погибла пожилая женщина и ребенок

В воскресенье, 22 июля, в 9.30 часов на 75 километре автодороги Киев – Харьков вблизи города Березань Барышевского района легковой автомобиль столкнулся с припаркованным грузовиком.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевщины.

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52-летний житель. Запорожье, водитель автомобиля "Ford Mondeo" не справился с управлением и столкнулся с грузовиком "ДАФ", который была припаркован в специально предназначенном месте,

– сообщили в полиции.

В результате столкновения от полученных многочисленных телесных повреждений погибли двое пассажиров автомобиля "Ford" – 73-летняя мать водителя и его 10-летняя дочь.

Сейчас продолжается комплекс следственных действий. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что на трассе Киев – Харьков в жуткой ДТП погибли два человека.