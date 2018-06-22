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В Польше работает миллион украинцев, однако пенсию сможет получать только каждый третий, – Рева

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Андрей Рева
Андрей Рева / radiosvoboda.org

Сегодня в Польше работает один миллион украинцев, однако в пенсионной системе из них зарегистрированы только 300 тысяч человек

Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева во время видеоконференции в "ДС".

"Официально в Польше на сегодняшний день работает миллион украинцев. Но застрахованы в ООС (общеобязательное государственное социальное страхование), т.е. в пенсионной системе, только 300 тысяч", – заявил он в ходе видеоконференции "Деловой столицы".

Он также уточнил, что в процесс миграции заложена большая проблема. "Людей отправляют из Украины в Польшу, как бы в командировку. Но как только там он получает разрешение на работу, здесь (его)] увольняют, и там он не страхуется. Но поскольку он там страховые взносы не платит, то страховой стаж ему не идет. Если возвращается в Украину – он ни там не имеет права на пенсию, ни тут", – резюмировал министр.

Он также добавил, что в Украине есть проблема недостатка специалистов.

У нас сегодня уже чувствуется дефицит, в первую очередь, квалифицированных кадров. А если эта тенденция будет продолжаться, то у нас вообще будет нехватка кадров, даже неквалифицированных,
– заявил он.

По словам министра, в процесс сезонной трудовой миграции втянуты до семи миллионов украинцев, при этом постоянно за рубежом работают 3,2 млн человек. В то же время он уверен, что мигранты вспомнят о том, что они украинцы, когда увидят в этом денежную выгоду.

"Потому сегодня зарплата растет. За прошлый год номинальная зарплата выросла на 37%, реальная – на 19%. За первые пять месяцев (этого года) номинальная зарплата выросла на 31%, а реальная – на 11%", – заключил министр.

Теги: Новости Украины Министерство социальной политики
Источник: 24 Канал
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