В результате конфликта в Одесской области зарезали молодого парня

В Одесской области произошел конфликт между односельчанами, в результате которого скончался один из парней. Злоумышленнику грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Одесской области.

В селе Ивановка Одесской области в одном из местных баров возник конфликт между мужчинами. Там 30-летний военнослужащий Игорь отдыхал со своей женой и боевым товарищем. Также там отдыхала компания молодых людей в возрасте 18-20 лет. Между компаниями на почве внезапно возникших неприязненных отношений произошел конфликт. Во время схватки Игорь ударил одного из молодых людей в область паха и тыльную часть ноги выше колена. От полученных повреждений 19-летний парень умер на месте от потери крови.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по статье умышленное убийство. Сейчас решается вопрос о задержании военнослужащего. Мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.