В России нет ни одной честной игры, – украинские военные обратились к футбольным фанатам

14 июня в России стартует Чемпионат мира 2018 по футболу. Украинские военные по этому случаю записали видеообращение к футбольным болельщикам, которые намерены следить за ходом мирового первенства на территории РФ.

Видеообращение полковника Сергея Собко, который является командиром 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, появилось на Facebook-странице "Закарпатского Легиона".

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Россия использует вашу любовь к футболу, чтобы отбелить себя, чтобы всем показалось, что это нормальная, цивилизованная, открытая миру страна. На самом деле – это ложь! Цинизму России нет предела. Она продолжает лгать, убивать и издеваться над человеческим достоинством. Пока вы будете смотреть футбольные матчи, она продолжит убивать украинцев на Донбассе, как она делает это каждую неделю, каждый день уже пятый год подряд, развязав там необоснованную и подлую войну против Украины. Она продолжит врать, что не имеет отношения ни к сбитию "Боинга" МН17, ни к убийствам критиков Кремля и журналистов за рубежом, что ее войск нет в Украине и Сирии, что она не вмешивается в выборы в других странах,

– говорится в обращении.

Полковник Собко напомнил о почти 70 украинцах, которых незаконно удерживают в российских тюрьмах, и голодовке украинского режиссера Олега Сенцова, который отказывается от еды уже более трех недель.



"Олег будет голодать даже тогда, когда вы будете наслаждаться футболом, так как думает, что его смерть – единственный шанс привлечь внимание мира к подлинной сущности репрессивной и тоталитарной России", – подчеркнул командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Идентичное обращение Сергей Собко записал на английском.

Чемпионат мира по футболу 2018 будет проходить в России с 14 июня до 15 июля. МИД Украины предостерегает украинцев от поездок на мировое первенство на территорию страны агрессора. МИД Польши предупредило своих граждан об угрозе терактов во время ЧМ-2018 в России.