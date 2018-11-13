11:03
13 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Комплексы Путина. Собчак против Симоньян
      Вєсті Кремля
      22:34, 12 ноября
      Вести.UA. Перевоплощение Ляшко. Месть Барни
      Вєсті.UA
      21:42, 12 ноября
      Прибыльное дело: как псевдоактивисты нещадно зарабатывают на украинцах
      ЦРУ
      09:00, 9 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Реклама: от начала до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      В Ровно от менингита внезапно умерла 23-летняя учительница

      113 Читати новину українською

      В Ровно от менингита умерла учительница. Посреди рабочего дня ей стало плохо – и прямо из школы ее доставили в больницу. Но спасти женщину медики так и не смогли. Учительница умерла прямо в свой 23-й День рождения.

      23-летняя Алена Фурман работала в Ровенской общеобразовательной школе №23. 8 ноября ей стало плохо.

      Читайте также: Менингит: причины, симптомы и лечение смертельной болезни

      "В тот день она подошла и сказала, что плохо себя чувствует, а потому мы вызвали "скорую", – вспомнила заместитель директора школы №23 Елена Демина.

      рівне
      Алена Фурман

      Женщину госпитализировали в инфекционное отделение Ровенской городской больницы с повышенной температурой, общей слабостью и болью в голове. И с каждой минутой ей становилось хуже

      Состояние ее на фоне адекватной инфузионной терапии и антибиотиков ухудшалось, симптомы нарастали. Впоследствии появилась сыпь, из-за ухудшения состояния была переведена в реанимацию,
      – заявила заведующая инфекционного отделения Ровенской городской больницы Галина Максимчук.

      Но спасти женщину не удалось, через два дня она умерла. Причиной смерти врачи назвали менингококковую инфекцию. Это опасная болезнь, которая передается воздушно-капельным путем. Сейчас эпидемиологи ищут носителя.

      Обследовали близких, а также детей 2-го класса, где преподавала учительница. Введены ограничительные мероприятия: влажная уборка, проветривание, в течение 20 дней детей будут осматривать, кожаные покровы, термометрия, зев осматривать, чтобы не пропустить эту болезнь,
      – рассказал главный эпидемиолог Ровенской области Виктор Мороз.

      Родители тем временем боятся болезни и не отпускают детей на уроки. Медики просят не паниковать. Сказали, инфекция, которая вызывает менингит, быстро погибает во внешней среде. Поэтому вероятность, что кто-то из детей мог заразиться – очень низкая.

      Нужно вовремя выявить и правильно оказать медицинскую помощь, если все правильно, то человека спасут,
      – отметил главный эпидемиолог Ровенской области.

      Эпидемиологи обещают через несколько дней обнародовать результаты исследований, а также установить источник болезни. Прощаться с учительницей Аленой Фурман будут 13 ноября в Ровно.

      В Украине менингококковая инфекция не имеет угрожающих масштабов. Но болезнь эта опасна. Как вакцинироваться, какой вакциной, где и за сколько – выяснили журналисты сайта 24 канала.

      Теги: Новости Украины Инфекция Здоровье Образование Ровно Медицина
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Вакцинация от менингококковой инфекции: что стоит знать
      2 ноября , 18:01 Вакцинация от менингококковой инфекции: что стоит знать
      Яніна Ткачук
      Действительно ли Украина проиграла информационную войну
      сегодня , 08:40 Действительно ли Украина проиграла информационную войну
      Юрій Бутусов
      "Потім вони доберуться до нас звичайних, занадто балакучих громадян": як боролася Гандзюк
      сегодня , 08:00 "Потім вони доберуться до нас звичайних, занадто балакучих громадян": як боролася Гандзюк
      Віталій Дейнега
      Умер Стэн Ли: биография культового создателя комиксов Marvel
      сегодня , 00:01 Умер Стэн Ли: биография культового создателя комиксов Marvel
      Яку небезпеку становлять Вакарчук та Зеленський на президенських виборах
      12 ноября , 23:00 Яку небезпеку становлять Вакарчук та Зеленський на президенських виборах
      Роман Кравець
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук