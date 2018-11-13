В Ровно от менингита внезапно умерла 23-летняя учительница

В Ровно от менингита умерла учительница. Посреди рабочего дня ей стало плохо – и прямо из школы ее доставили в больницу. Но спасти женщину медики так и не смогли. Учительница умерла прямо в свой 23-й День рождения.

23-летняя Алена Фурман работала в Ровенской общеобразовательной школе №23. 8 ноября ей стало плохо.

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"В тот день она подошла и сказала, что плохо себя чувствует, а потому мы вызвали "скорую", – вспомнила заместитель директора школы №23 Елена Демина.



Алена Фурман

Женщину госпитализировали в инфекционное отделение Ровенской городской больницы с повышенной температурой, общей слабостью и болью в голове. И с каждой минутой ей становилось хуже

Состояние ее на фоне адекватной инфузионной терапии и антибиотиков ухудшалось, симптомы нарастали. Впоследствии появилась сыпь, из-за ухудшения состояния была переведена в реанимацию,

– заявила заведующая инфекционного отделения Ровенской городской больницы Галина Максимчук.

Но спасти женщину не удалось, через два дня она умерла. Причиной смерти врачи назвали менингококковую инфекцию. Это опасная болезнь, которая передается воздушно-капельным путем. Сейчас эпидемиологи ищут носителя.

Обследовали близких, а также детей 2-го класса, где преподавала учительница. Введены ограничительные мероприятия: влажная уборка, проветривание, в течение 20 дней детей будут осматривать, кожаные покровы, термометрия, зев осматривать, чтобы не пропустить эту болезнь,

– рассказал главный эпидемиолог Ровенской области Виктор Мороз.

Родители тем временем боятся болезни и не отпускают детей на уроки. Медики просят не паниковать. Сказали, инфекция, которая вызывает менингит, быстро погибает во внешней среде. Поэтому вероятность, что кто-то из детей мог заразиться – очень низкая.

Нужно вовремя выявить и правильно оказать медицинскую помощь, если все правильно, то человека спасут,

– отметил главный эпидемиолог Ровенской области.

Эпидемиологи обещают через несколько дней обнародовать результаты исследований, а также установить источник болезни. Прощаться с учительницей Аленой Фурман будут 13 ноября в Ровно.

В Украине менингококковая инфекция не имеет угрожающих масштабов. Но болезнь эта опасна. Как вакцинироваться, какой вакциной, где и за сколько – выяснили журналисты сайта 24 канала.