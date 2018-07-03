19:29
3 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
15°C
20°C 12°C
  • среда
    23°C 13°C
  • четверг
    25°C 15°C
  • пятница
    26°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Куда исчез Путин. Тростниковое чудо России
Вєсті Кремля
21:30, 2 июля
Вести.UA. Азаров беднеет на глазах. Праздничные трусы Ляшко
Вєсті.UA
20:49, 2 июля
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 июня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. ПТУ и ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны

В Samsung прокомментировали утечку личных фото пользователей

31 Читати новину українською
В Samsung прокомментировали утечку личных фото пользователей
В Samsung прокомментировали утечку личных фото пользователей / Фото из свободных источников

Несколько дней назад пользователи флагманских Samsung Galaxy S9, S9 Plus и Note 8 начали жаловаться на то, что их смартфоны самостоятельно отправляют личные фото случайным людям из списка контактов. Отследить и предупредить отправки сообщений не получалось.

Об этом сообщает Business Insider.

Читайте также: Samsung представила недорогой смартфон Galaxy On6

Сегодня, 3 июня, пресс-служба корейской компании дала официальный комментарий относительно этой проблемы.

Мы в курсе дела. Наши технические эксперты уже изучают эту проблему. Обеспокоенным клиентам рекомендуем связаться с нами напрямую по телефону горячей линии,
– заявили в пресс-службе Samsung.

Стоит отметить, что в основном о неисправности сообщают пользователи из США, в то время как в других странах подобного не наблюдается. Однако, перестраховаться до выхода официального исправления не помешает.

Известно, что рассылкой личных фотографий занимается фирменное приложение Samsung Messenger. Если на вашем смартфоне установлена эта программа, до официального решения проблемы рекомендуется ограничить ей доступ к данным. Для этого зайдите в "Настройки" → "Приложения" → "Samsung Messages» → "Разрешения" и отключите доступ к памяти.

Ранее 24 канал сообщал, что приложение Texting от Samsung, которое установлено на смартфоны бренда, отправляет случайные фотографии владельца другим пользователям. Причем с этой проблем столкнулись пользователи новых моделей: Galaxy Note 8 и Galaxy S9.

Больше новостей, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно

Теги: Скандал Техно Смартфоны Samsung
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук