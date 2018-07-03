В Samsung прокомментировали утечку личных фото пользователей

Несколько дней назад пользователи флагманских Samsung Galaxy S9, S9 Plus и Note 8 начали жаловаться на то, что их смартфоны самостоятельно отправляют личные фото случайным людям из списка контактов. Отследить и предупредить отправки сообщений не получалось.

Об этом сообщает Business Insider.

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Сегодня, 3 июня, пресс-служба корейской компании дала официальный комментарий относительно этой проблемы.

Мы в курсе дела. Наши технические эксперты уже изучают эту проблему. Обеспокоенным клиентам рекомендуем связаться с нами напрямую по телефону горячей линии,

– заявили в пресс-службе Samsung.

Стоит отметить, что в основном о неисправности сообщают пользователи из США, в то время как в других странах подобного не наблюдается. Однако, перестраховаться до выхода официального исправления не помешает.

Известно, что рассылкой личных фотографий занимается фирменное приложение Samsung Messenger. Если на вашем смартфоне установлена эта программа, до официального решения проблемы рекомендуется ограничить ей доступ к данным. Для этого зайдите в "Настройки" → "Приложения" → "Samsung Messages» → "Разрешения" и отключите доступ к памяти.

Ранее 24 канал сообщал, что приложение Texting от Samsung, которое установлено на смартфоны бренда, отправляет случайные фотографии владельца другим пользователям. Причем с этой проблем столкнулись пользователи новых моделей: Galaxy Note 8 и Galaxy S9.

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