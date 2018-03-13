В сети без ума от собаки с человеческим лицом: забавные фото

На одном из популярных онлайн-ресурсов Reddit пользователи обнаружили странного пса породы ши-пу и удивились его лицу, которое невероятно похоже на человеческое.

Об этом сообщается на BuzzFeed.

Так, годовалый пёс по имени Йоджи стал просто звездой соцсетей. Владелица собаки Шанталь Деджардин рассказала, что она даже никогда не замечала сходства своей собаки с человеком. Она часто публиковала фото любимца в Facebook и фотографии не только понравились ее друзьям, но и стали вирусными в сети.

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Пёс Йоджи с "человеческим" лицом

"Кто-нибудь, проверьте пиксели. Пожалуйста, я же не смогу заснуть, если он настоящий", "Сначала я посмеялся, потом мне стало не по себе, а теперь я раскачивался вперед и назад, отчаянно пытаясь убедить себя, что это просто лицо человека наложили на собаку", – такие и много других комментариев начали появляться после распространения фотографий Йоджи.

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Владелица собаки Шанталь Деджардин

Его уже даже успели сравнить с лицом киноактера Николаса Кейджа, а также пёс стал героем других интернет-мемов.

Особенно нравится пользователям видеоролик, где Йоджи как подмигивает зрителям. Короткое видео уже набрало более 25 тысяч просмотров.