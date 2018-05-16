В сети гуляет новый вирус "Сталин": как нейтрализовать его действие

Специалисты MalwareHunterTeam заявили, что в сети сейчас распространяется вредоносный алгоритм под названием StalinLocker. Этот вирус блокирует все файлы на компьютере и ставит на экран заглушку с портретом Иосифа Сталина.

Об этом пишет Bleeping Computer.

Как отметили специалисты, специфика этого вредоносного алгоритма заключается в том, что он создает механизм своего автозапуска и пытается прекратить другие процессы.

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StalinLocker отображает 10-минутный обратный отсчет до тех пор, пока вы не введете код. Если этот код не будет введен, все ваши файлы будут удалены.

Код представляет собой разницу между датой запуска программы и датой 30 декабря 1922 года. Если пользователь вводит правильный код, блокировщик прекращает работу и удаляет свои файлы.

Если же код ввели после окончания отсчета, то вирус попытается удалить все файлы на каждом диске, найденном на компьютере. При этом в MalwareHunterTeam заявляют, что большинство антивирусов могут вовремя выявить этот вирус.