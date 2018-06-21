В сети появились характеристики нового мощного процессора от Intel

Как только в сети появились данные о тестировании нового 32-ядерного процессора AMD Ryzen Threadripper 2990X, Intel уже подготовила свой ответ конкуренту. Инсайдеры опубликовали результаты тестирования нового 8-ядерного процессора Intel на архитектуре Coffee Lake-S.

Об этом сообщает Wccftech.

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На опубликованном ранее скриншоте с результатами тестирования Threadripper 2990X была закрыта следующая строчка рейтинга процессоров. Как оказалось, именно на этой позиции и расположился новый и пока неанонсированный процессор Intel.

Новинка набрала 2212 баллов в тесте Cinebench – это больше, чем у флагманского Intel Core i9-7900X. Отметим, что речь идет про инженерный образец, и в дальнейшем характеристики могут измениться. Протестированный экземпляр продемонстрировал тактовую частоту 3,1 ГГц.

Тест нового процессора от Intel

Судя по имеющейся информации, выход топового варианта на архитектуре Coffee Lake-S должен состояться ближе к концу 2018 года. О точной дате выпуска и цене на новинку информации пока нет.

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