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В сети появились характеристики нового мощного процессора от Intel

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В сети появились характеристики нового мощного процессора от Intel
В сети появились характеристики нового мощного процессора от Intel / wccftech

Как только в сети появились данные о тестировании нового 32-ядерного процессора AMD Ryzen Threadripper 2990X, Intel уже подготовила свой ответ конкуренту. Инсайдеры опубликовали результаты тестирования нового 8-ядерного процессора Intel на архитектуре Coffee Lake-S.

Об этом сообщает Wccftech.

Читайте также: Процессор AMD Ryzen Threadripper 2990X оказался более продуктивным чем флагман от Intel

На опубликованном ранее скриншоте с результатами тестирования Threadripper 2990X была закрыта следующая строчка рейтинга процессоров. Как оказалось, именно на этой позиции и расположился новый и пока неанонсированный процессор Intel.

Новинка набрала 2212 баллов в тесте Cinebench – это больше, чем у флагманского Intel Core i9-7900X. Отметим, что речь идет про инженерный образец, и в дальнейшем характеристики могут измениться. Протестированный экземпляр продемонстрировал тактовую частоту 3,1 ГГц.

Тест нового процесора від Intel

Тест нового процессора от Intel

Судя по имеющейся информации, выход топового варианта на архитектуре Coffee Lake-S должен состояться ближе к концу 2018 года. О точной дате выпуска и цене на новинку информации пока нет.

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Теги: Intel Техно Гаджеты
Источник: 24 Канал
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