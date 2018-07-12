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Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны

В сети раскрыли последний секрет суперфлагмана Samsung Galaxy Note9

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Samsung Galaxy Note9: стала известной цена
Samsung Galaxy Note9: стала известной цена / Соцсети

Уже в августе ожидается презентация нового смартфона Samsung Galaxy Note9. Много было сказано об этом устройстве, а тайной оставалась лишь цена. Однако, уже появилась информация, сколько он будет стоить.

Как пишет GSM Arena со ссылкой на один из польских ресурсов, который, в частности, цитирует представителя Samsung, цена базовой версии Samsung Galaxy Note9 с оперативкой в 6 ГБ и 128 ГБ внутренней памяти в Польше составит 4,299 злотых, что равняется чуть менее чем 30,5 тысяч гривен. Цены моделей с большим количеством памяти пока не называются.

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Ожидается, что на мировой рынок этот смартфон поступит 9 августа, и в этот день устройство станет доступным для предварительного заказа, а в Польше он появится немного позже – 24 числа.

Относительно характеристик Samsung Galaxy Note9, то по предварительным данным, этот смартфон оснащен дисплеем S-AMOLED Infinity Display диагональю в 6,4 дюйма. В его основе будет лежать SoC Snapdragon 845 или Exynos 9810, в зависимости от рынка.

Samsung Galaxy Note9,смартфон, гаджети, кольори
Samsung Galaxy Note9 будет доступен в голубом, коричневом, черном, фиолетовом и сером цветах

Объем оперативной памяти в новинке составит 6 или 8 ГБ, а емкость встроенной – 128 ГБ. Также ожидается выпуск варианта с 256 ГБ или даже 512 ГБ флеш-памяти. Аккумулятор вышеупомянутого смартфона имеет емкость 4000 мач.

Основную камеру Galaxy Note9 будет иметь такую же, какую в Galaxy S9+, а именно двойную с разрешением в 12 Мп + 12 Мп, правда ее будет улучшено благодаря технологиям искусственного интеллекта.

К слову, недавно в сети появилась информация, что семья смартфонов Samsung вскоре пополнится относительно недорогой моделью под названием Galaxy J7 Aero.

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Теги: Техно Гаджеты Samsung Информационные технологии Смартфоны
Источник: 24 Канал
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