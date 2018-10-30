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      В школе на Львовщине вспыхнул скандал из-за места ученицы в классе: фото

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      В школе Стрыя разгорелся скандал из-за травли ученицы
      В школе Стрыя разгорелся скандал из-за травли ученицы / Иллюстративное фото

      На Львовщине в школе №6 города Стрый вспыхнул скандал из-за того, что 4-классницу Богдану посадили в классе отдельно от других детей. По словам матери школьницы Марии Лабусевич, таким образом ее дочь хотели наказать за нежелание покупать у учителя дополнительно тетради и учебник.

      Об этом сообщает "Обозреватель".

      По словам Лабусевич, директор школы предупреждала родителей, что они не обязаны покупать дополнительно учебные принадлежности. Однако учительница закупила тетради и учебники за свой счет и заставляет родителей их выкупать.

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      Поскольку мать школьницы, которая самостоятельно воспитывает трех детей, один из которых имеет инвалидность, этого не сделала, то одноклассников ее дочери заставили сидеть к девочке спиной или боком.

      Женщина рассказала, что раньше дети, которые сидели рядом с Богданой, помогали ей: сканировали тетради, делились учебниками.

      Но учительница решила посадить Богдану одну посреди класса. Так, что никто рядом с ней не сидит. Ребенок шел из школы и плакал, потому что дочка чувствует себя изгоем в классе,
      – рассказала Лабусевич.

      Она также отметила, что дочь к тому же отстранили от всех школьных концертов и выступлений, несмотря на незаурядные способности ребенка.

      Скандал школа Львівщина Стрий булінг учні школярі
      Место, куда посадили Богдану

      В свою очередь педагогический коллектив школы утверждает, что родня Богданы просто не хочет водить её в школу и даже настаивала на домашнем обучении, поскольку девочка часто болеет.

      За первую четверть Богдана была в школе только 9 раз. За 5 дней мама справку принесла, а остальные дни? Мы просили, чтобы девочка хотя бы приходила на контрольные. Но они хотят, чтобы она не ходила, а ей ставили оценки. Но так не бывает,
      – рассказала директор школы Лидия Стасенко.

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      Что касается места, где посадили Богдану, то, как утверждает директор, классная руководительница решила переставить парту, потому что в классе, якобы, было холодно. Мол, учительница боялась, что девочку продует.

       

       

      Теги: Новости Украины Скандал Дети и несовершеннолетние Образование Новости Львова
      Источник: 24 Канал
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