В Словакии арестовали женщину, которая 16 лет слишком громко слушала оперу Верди
Ценительница творчества Джузеппе Верди, которая живет в небольшом словацком городе, каждое утро 16 лет подряд громко включала оперу "Травиата".
Таким образом женщина хотела заглушить лай соседской собаки, передает УНИАН.
Читайте также: В Австралии в доме престарелых 102-летний мужчина изнасиловал 94-летнюю женщину
Когда животное умерло, Верди продолжал "радовать" уши соседей с 6 до 10 утра.
Соседи утверждают, что из-за женщины даже упали цены на жилье в квартале. Они не могли справиться с ситуацией долгие годы.
В конце концов, запрет на громкое прослушивание музыки подписал мэр города. Женщину взяли под стражу. Ей грозит до трех лет за решеткой.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
На Волыни нашли крупнейшее в мире месторождение нефти1 апреля 2016 , 16:10 90
Появилось фото захваченных накануне террористов28 июня 2016 , 09:35 2
Семенченко рассказал о планах Путина и Порошенко на Донбассе31 мая 2016 , 08:40
Порошенко отправил гневное письмо Яценюку и Шокину12 февраля 2016 , 14:44
Голливудские конфузы: как звезды на красной дорожке обнажаются (18+)26 мая 2016 , 04:19
Какие "чудеса" во время прямой линии показал Путин16 апреля 2016 , 13:16