В Словакии арестовали женщину, которая 16 лет слишком громко слушала оперу Верди

Ценительница творчества Джузеппе Верди, которая живет в небольшом словацком городе, каждое утро 16 лет подряд громко включала оперу "Травиата".

Таким образом женщина хотела заглушить лай соседской собаки, передает УНИАН.

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Когда животное умерло, Верди продолжал "радовать" уши соседей с 6 до 10 утра.

Соседи утверждают, что из-за женщины даже упали цены на жилье в квартале. Они не могли справиться с ситуацией долгие годы.

В конце концов, запрет на громкое прослушивание музыки подписал мэр города. Женщину взяли под стражу. Ей грозит до трех лет за решеткой.