18:30
28 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      СИТУАЦИЯ В ЗОЛОТОМ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ДИФТЕРИЯ В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Германия везет в Россию отходы. Кадыров стал рекордсменов
      Вєсті Кремля
      20:35, 26 октября
      Вести.UA. Жир: Почему Луценко поехал в Лондон. Как Азаров готовится к Хэллоуину
      Вєсті.UA
      17:57, 26 октября
      "Коррупционное кубло": что происходит на госпредприятии радиоактивных веществ "Изотоп"
      ЦРУ
      09:00, 25 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      СИТУАЦИЯ В ЗОЛОТОМ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ДИФТЕРИЯ В УКРАИНЕ

      В "Слуге народа" рассчитывают принять закон о столице до конца года

      7 Читати новину українською
      Закон о столице могут принять до конца года
      Закон о столице могут принять до конца года / Фото из соцсетей

      Проект закона о городе Киев – столице Украины – депутаты одобрили в первом чтении и взяли за основу. Сейчас рабочая группа готовит законопроект ко второму чтению. На данный момент в него внесли почти тысячу правок.

      Об этом рассказал журналистам после заседания рабочей группы глава подкомитета по вопросам местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Дмитрий Гурин, сообщает "Интерфакс-Украина".

      Интересно! Должности главы КГГА может не быть в новом законе о столице

      Я думаю, что это будет в этом году... Мы понимаем, что подгруппы будут работать столько, сколько необходимо... я думаю, что это несколько недель. И потом у нас еще подкомитет, на котором будет приниматься решение, и комитет, на котором мы будем принимать окончательное решение по редакции ко второму чтению,
      – сказал депутат.

      На заседании рабочей группы по подготовке законопроекта №2143-3 ко второму чтению было принято решение создать несколько подгрупп, которые будут работать над текстом законопроекта, готовя его ко второму чтению.

      Что известно о законопроекте

      В целом в парламенте разные фракции зарегистрировали аж четыре закона о столице. Два из них, а именно №2143 и №2143-3 внесли депутаты от фракции "Слуга народа". Ранее Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал принять за основу законопроект №2143-3. Авторы этого документа – группа из 21 депутата, среди которых – председатель пропрезидентской фракции Давид Арахамия, первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук и первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко.

      О чем говорится в законопроекте

      Согласно ему, должна быть создана новая система организации и осуществления местного самоуправления и исполнительной власти в Киеве. В частности, авторы документа предлагают восстановить районные советы как представительные органы жителей районов. В то же время будут разделены полномочия и должности Киевского городского головы и председателя Киевской городской государственной администрации.

      Таким образом, киевский городской голова будет возглавлять Киевский магистрат (исполнительный орган Киевского городского совета) и председательствовать на заседаниях Киевгоррадие. Зато председатель Киевской городской государственной администрации будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины со стороны органов местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти .

      Также проект закона о столице предусматривает:

      • специальный статус Киева;
      • реализацию столичных функций Киева;
      • административно-территориальное устройство Киева;
      • организации городской жизни на принципах устойчивого развития города;
      • взаимодействие территориальной общины города Киева и территориальных общин населенных пунктов Киевской области;
      • местное самоуправление Киеве;
      • статус Киевского городского головы и его заместителя по финансовым вопросам, заместителя Киевского городского головы-управляющего делами Киевского городского магистрата и заместителя Киевского городского головы - главного архитектора города Киева;
      • порядок обеспечения главой КГГА соблюдения в Киеве Конституции и законов Украины;
      • стратегическое планирование в Киеве;
      • стратегические документы по развитию города Киева;
      • информационные системы города Киева;
      • механизм контроля, аудита и мониторинга в городе;
      • функционирования Ратуши как единого окна предоставления услуг;
      • проведение внеочередных выборов в Киеве 8 декабря;
      • сокращение Киевсовета с 120 до 84 депутатов.

      Обратите внимание! Киевскую ОГА возглавил харьковский бизнесмен Чернышев: что о нем известно

      blog_ava
      Гепатиты А, В и С: симптомы, лечение, профилактика
      сегодня
      99252
      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости Киева Новости политики Новости Украины Слуга народа Законодательство Верховная Рада
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Рідні російських армійців "зливають" докази їх злочинів в Україні: цинічні фото
      сегодня , 17:30 Рідні російських армійців "зливають" докази їх злочинів в Україні: цинічні фото
      Михайло Макарук 379
      Чому в Дубінського не відберуть його 18 будинків, або Казка про незаконне збагачення
      сегодня , 17:04 Чому в Дубінського не відберуть його 18 будинків, або Казка про незаконне збагачення
      Блог Соцмережі 1160
      Самые распространенные осенние болезни: как не заболеть и чем их лечить
      25 октября , 10:00 Самые распространенные осенние болезни: как не заболеть и чем их лечить
      379
      "Колискова для ворога" чи сезонне загострення: шокуючі факти самогубств російських офіцерів
      сегодня , 16:30 "Колискова для ворога" чи сезонне загострення: шокуючі факти самогубств російських офіцерів
      Михайло Макарук 180
      Кто такой Билл Гейтс: секреты успеха от основателя Microsoft
      сегодня , 16:02 Кто такой Билл Гейтс: секреты успеха от основателя Microsoft
      Марія Бондар 1545
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук