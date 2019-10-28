В "Слуге народа" рассчитывают принять закон о столице до конца года

Проект закона о городе Киев – столице Украины – депутаты одобрили в первом чтении и взяли за основу. Сейчас рабочая группа готовит законопроект ко второму чтению. На данный момент в него внесли почти тысячу правок.

Об этом рассказал журналистам после заседания рабочей группы глава подкомитета по вопросам местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Дмитрий Гурин, сообщает "Интерфакс-Украина".

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Я думаю, что это будет в этом году... Мы понимаем, что подгруппы будут работать столько, сколько необходимо... я думаю, что это несколько недель. И потом у нас еще подкомитет, на котором будет приниматься решение, и комитет, на котором мы будем принимать окончательное решение по редакции ко второму чтению,

– сказал депутат.

На заседании рабочей группы по подготовке законопроекта №2143-3 ко второму чтению было принято решение создать несколько подгрупп, которые будут работать над текстом законопроекта, готовя его ко второму чтению.

Что известно о законопроекте

В целом в парламенте разные фракции зарегистрировали аж четыре закона о столице. Два из них, а именно №2143 и №2143-3 внесли депутаты от фракции "Слуга народа". Ранее Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал принять за основу законопроект №2143-3. Авторы этого документа – группа из 21 депутата, среди которых – председатель пропрезидентской фракции Давид Арахамия, первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук и первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко.

О чем говорится в законопроекте

Согласно ему, должна быть создана новая система организации и осуществления местного самоуправления и исполнительной власти в Киеве. В частности, авторы документа предлагают восстановить районные советы как представительные органы жителей районов. В то же время будут разделены полномочия и должности Киевского городского головы и председателя Киевской городской государственной администрации.

Таким образом, киевский городской голова будет возглавлять Киевский магистрат (исполнительный орган Киевского городского совета) и председательствовать на заседаниях Киевгоррадие. Зато председатель Киевской городской государственной администрации будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины со стороны органов местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти .

Также проект закона о столице предусматривает:

специальный статус Киева;

реализацию столичных функций Киева;

административно-территориальное устройство Киева;

организации городской жизни на принципах устойчивого развития города;

взаимодействие территориальной общины города Киева и территориальных общин населенных пунктов Киевской области;

местное самоуправление Киеве;

статус Киевского городского головы и его заместителя по финансовым вопросам, заместителя Киевского городского головы-управляющего делами Киевского городского магистрата и заместителя Киевского городского головы - главного архитектора города Киева;

порядок обеспечения главой КГГА соблюдения в Киеве Конституции и законов Украины;

стратегическое планирование в Киеве;

стратегические документы по развитию города Киева;

информационные системы города Киева;

механизм контроля, аудита и мониторинга в городе;

функционирования Ратуши как единого окна предоставления услуг;

проведение внеочередных выборов в Киеве 8 декабря;

сокращение Киевсовета с 120 до 84 депутатов.

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