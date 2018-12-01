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      После первого снега в спорткомплексе на Киевщине обрушилась крыша: фото и видео

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      В спорткомплексе Favorite Фит обрушилась крыша
      В спорткомплексе Favorite Фит обрушилась крыша / Kiev.informator.ua

      В субботу, 1 декабря, после первого снега в городе Вишневое Киевской области обрушилась крыша недавно построенного спортивного комплекса Favorite Fit. По сообщениям очевидцев, обвал произошел около 12:00 часов и в помещении в этот момент находилось несколько десятков детей.

      Об этом сообщают пользователи Facebook-сообщества "Общество Вишневое, Софиевская Борщаговка, Крюковщина, Гатное, Святопетривське" сообщается, что в момент обрушения в комплексе находились дети.

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      Перед тем, как обвалилась крыша, тренер по художественной гимнастике Карина Шваецька услышала странный звук, а потом увидела трещины и сказала детям немедленно покинуть зал.

      Тренер сначала услышала звук, как падает с крыши снег, а потом увидела, что пошли трещины по потолку – и крикнула всем немедленно быстро выходить! И буквально через минуту крыша рухнула! Но благодаря тренеру дети успели выбежать из зала – и все остались целы и невредимы,
      – говорится в сообщении.

      Обвалився дах спорткомплекс Favorite Fit

      В спорткомплексе Favorite Fit обрушилась крыша: смотрите видео

       

      Теги: Непогода в Украине Снег в Украине Дети и несовершеннолетние Спорт Чрезвычайное происшествие Новости Киева Новости Украины
      Источник: 24 канал
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