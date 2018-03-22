В США протестировали нейросеть для "умного дома"

Стартап NeuroTarget провел пробный запуска нейросети, управляющей инженерной системой в частных домах и гостиничных комплексах.

Об этом пишет издание Cryptellect.

Как рассказал сотрудник NeuroTarget, они работают над реализацией нейросети, которая регулирует уровень отопления, освещения и следит за свежестью продуктов в холодильнике. Такая инициатива, добавляет сотрудник – мечта домохозяек, владельцев гостиниц и общественных пространств.

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"Каждое действие может приносить доход, и блокчейн технологии это докажут", – говорит сотрудник NeuroTarge.

Так, прототип технологии установили в обычном одноэтажном доме, расположенном в пригороде Кливленда (США). Семья из 5 человек в течение месяца доверяет обслуживание жилья нейросети. Например, сообщение о готовом завтраке люди будут получать на телефон.

"Мы выбрали для эксперимента обычных людей: они посещают спортзал, ходят на работу, покупают продукты на неделю. Нейросеть отслеживает их поведение, формирует список преимуществ, настраивает работу всей техники в доме. Так, глава семьи завтракает рано – и система запускает кофеварку в семь утра", – рассказал создатель технологии.

Платформа построена на постоянном "обучении" нейросети: искусственный интеллект анализирует предпочтения жителей дома, консолидирует данные и строит прогнозы.