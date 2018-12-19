В тюрьме на Львовщине умер россиянин, которого Путин не захотел обменять на пленных украинцев

В Дрогобычской исправительной колонии №40, в Львовской области, умер россиянин Валерий Иванов, воевавший против Украины на Донбассе.

Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

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"Валерий Иванов, находясь в комнате отдыха, для заключенных решил закрутить лампочку, которая перегорела. Для этого он залез на раскладную лестницу, однако не удержался и упал на спину. Затылочной частью головы он ударился об мусорник, в результате чего наступила смерть", – отметили в сообщении.

Осужденный еще летом 2018-го писал письмо на имя президента России Владимира Путина с просьбой обменять их на украинцев, которых незаконно удерживают в тюрьмах РФ. Документ тогда подписали еще семь осужденных в Украине наемников.

По словам вице-спикерка Верховной Рады Ирины Геращенко, Иванов уже давно был бы дома, если бы "Россия согласилась забрать своих граждан".

Этот наемник мог быть помилован еще весной и уже давно быть дома, в России. Если бы Россия согласилась забрать своих граждан, дала ответ на предложение Украины забрать своих 23 осужденных в обмен на украинцев-политзаключенных Кремля. Россия бросила своих граждан. Уже 9 месяцев она отказывается их забирать,

– прокомментировала Геращенко.

По факту смерти Иванова Дрогобычская прокуратура открыла уголовное производство по статье "Умышленное убийство" с пометкой "несчастный случай".

К слову, 19 декабря состоялась последняя в 2018 году встреча Трехсторонней контактной группы в Минске. В общем, она стала сто первый. На ней украинская сторона выдвинула предложение обмена пленных – 66 осужденных боевиков в обмен на 19 украинцев, содержащихся в тюрьмах самопровозглашенных "ЛДНР". Однако стороны так и не достигли успеха в переговорах.



Последний раз обмен пленными между Украиной и пророссийскими боевиками состоялся 27 декабря 2017 года. Среди 74 заявленных украинцев 16 находились в плену луганских террористов, еще 58 в плену донецких боевиков. Правда, одна украинка отказалась уезжать из фейковой "ДНР", потому что там живут все ее родные. В целом Украина должна была передать боевикам 306 человек, однако часть из них отказалась возвращаться на оккупированные территории.