В трех самолетах Ryanair обнаружили трещины, их эксплуатацию прекратили

Ирландский лоукост Ryanair прекратил полеты по меньшей мере трех самолетов Boeing-737 из-за обнаружения трещин в их деталях.

Британское издание The Guardian сообщило, что крупнейшая в Европе авиакомпания-лоукостер приостановила полеты по меньшей мере трех самолетов Boeing-737 из-за обнаружения трещин между крылом и фюзеляжем.

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Интересно! Трещины в деталях на авиационном жаргоне называют "огуречными вилками" из-за их сходства с вилками для корнишонов.

В пресс-службе авиакомпании заявили, что выявленные неисправности не повлияют на деятельность лоукоста.

Авиакомпания не ожидает, что это крохотное количество результатов будет иметь влияние на наши операции или доступность нашего флота,

– сообщили в Ryanair.

Что известно о проблемах с самолетами Boeing?

Ryanair – не первая авиакомпания, у которой возникла такая проблема. Во всем мире работают более 7000 самолетов Boeing. Пока корпорация Boeing проверила 1000 самолетов и обнаружила неисправности у 50 из них.

На прошлой неделе крупнейший авиаперевозчик Австралии Qantas Airways Ltd из-за выявления аналогичной проблемы прекратил использовать в полетах три самолета Boeing-737 NG.

Напомним! В марте 2019 года в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines. На борту самолета находились 149 пассажиров из 35 стран мира и 8 членов экипажа – никто из них не выжил. После аварии ряд стран отказался от эксплуатации воздушного судна.

Что известно о Ryanair в Украине? В арсенале крупнейшей в Европе бюджетной авиакомпании – 434 самолета Boeing 737 Next Gen, которым сейчас по 8 лет. В Украине лоукост летает из аэропортов "Борисполь", "Львов", "Харьков", "Одесса". Вскоре сеть расширится аэропортом Херсона. На 17 декабря запланирован первый полет из Херсона в Краков.