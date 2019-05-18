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      В Украине и мире проходят акции с требованием наказать заказчиков и убийц Гандзюк

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      Акции "Кто заказал Катю Гандзюк" 18 мая проводят по меньшей мере в 40 городах Украины и 10 мировых столицах. Масштабную акцию в поддержку погибшей херсонской активистки запланировали ее друзья, знакомые и неравнодушные единомышленники. Так хотят привлечь внимание к делу, которое в последнее время все меньше, по их мнению, волнует правоохранителей.

      Об этом в прямом эфире рассказали корреспондентки 24 канала.

      Киев

      Через два дня властные кабинеты займет команда Владимира Зеленского. Именно поэтому друзья и родные Екатерины Гандзюк пришли 18 мая под АП, чтобы спросить уже у Зеленского: кто заказал Катю Гандзюк.

      Читайте также: Убийство Екатерины Гандзюк: все, что нужно знать о дело на сегодня

      Отец Екатерины обратился к будущему гаранту с требованием, чтобы тот определился и решил, на чьей он стороне.

      Вы готовы бороться с тысячами продажных чиновников или вы станете на их сторону? Скоро нужно ответить на вопрос: вы с нами или вы против нас,
      – обратился к Владимиру Зеленскому отец Екатерины Гандзюк Виктор.

      тато гандзюк віктор

      Отец Екатерины Гандзюк Виктор

      Через акцию активисты напомнили будущему президенту о том, как он и сам спрашивал у Петра Порошенко: кто саботирует расследование покушений на активистов и убийства Екатерины Гандзюк. Также напомнили ему о том, что теперь эта ответственность лежит на его плечах, и что он должен способствовать прозрачному расследованию всех дел.

      Владимир Зеленский в одном из видеообращений требовал от Петра Порошенко надлежащего содействия и надлежащего расследования нападений на активистов и, в частности, убийства Екатерины Гандзюк. Поэтому мы в 40 городах Украины и 10 столицах мира обратились к нему, в частности, как будущему гаранту прав и свобод,
      – отметил активист и организатор акции Влад Грезев.

      Хто замовив Катю ГандзюкАктивисты в Киеве пришли под АП

      Хто замовив Катю Гандзюк
      Они требуют у нового руководства государства прозрачного расследования

      Хто замовив Катю Гандзюк

      Активисты держали в руках плакаты с вопросом "Кто заказал Катю Гандзюк"

      Харьков

      На площади Свободы в Харькове собралась сотня активистов. Пришли люди из 10 общественных организаций. Участие приняли харьковские активисты, на которых ранее совершались нападения: Евгений Лисичкин и Дмитрий Булах – представители Харьковского антикоррупционного центра. Они пострадали за свои расследования, однако дела по ним до сих пор в судах. Там нет заказчиков, как и в деле Екатерины Гандзюк.

      В Харькове призывы прозрачно расследовать дела также адресуют новому руководству страны.

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      В Харькове на акцию вышла примерно сотня людей

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      Среди них были активисты почти 10 общественных организаций

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      Они также требовали быстрого расследования дела

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      И обратились к будущему новому руководствуХто замовив Катю Гандзюк

      Активисты пришли с фотографиями Кати Гандзюк и плакатами

      Одесса

      В Одессе также проходит акция "Кто заказал Катю Гандзюк". Активисты требуют расследования дела.

      хто замовив катю гандзюкАктивисты пришли с плакатами "Они могут убить тебя"

      хто замовив катю гандзюк"Одесса спрашивает: Кто заказал Катю Гандзюк?"

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      Участники акции устроили файер-шоу как и в Киеве

      Что известно о масштабных акциях" кто заказал Катю Гандзюк " 18 мая

      18 мая ровно в 12:00 начались акции "Кто заказал Катю Гандзюк" в 40 городах Украины и 10 мировых столицах. В Украине они проходят, в частности, в Киеве, Мариуполе, Днепре, Львове, Полтаве, Харькове. Также люди выйдут на акции в Лондоне, Брюсселе, Париже и в городах Канады.

      Масштабную акцию в поддержку погибшей херсонской активистки запланировали ее друзья, знакомые и неравнодушные единомышленники. Так хотят привлечь внимание к делу, которое часто в последнее все меньше, по их мнению, волнует правоохранителей.

      Что известно о Кате Гандзюк

       

      31 июля исполняется уже год с момента жестокого нападения на Катерину. Ее облили кислотой во дворе собственного дома. Позже от полученных ожогов она скончалась в больнице. Дело сейчас расследует СБУ. Нескольких фигурантов задержали. Но родные Екатерины говорят, что это исполнители, тогда как заказчики нападения вполне могут избежать наказания.

      Причастными к убийству адвокаты погибшей считают: главу Херсонского облсовета Владислава Мангера и Игоря Павловского – это бывший помощник народного депутата Николая Паламарчука.

      Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк: смотрите видео

       

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      Теги: Жертвы Дело Екатерины Гандзюк Новости Украины Новости Киева Владимир Зеленский Новости Одессы Новости Харькова
      Источник: 24 канал
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