В Украине на борьбу с коронавирусом потратили более 1 миллиарда гривен, – Счетная палата

Почти 1,1 миллиарда гривен из государственного и местных бюджетов было выделено на борьбу с коронавирусом с начала марта 2020 года.

365,324 миллиона гривен было выделено из государственного бюджета, и еще 690,374 миллиона гривен потратили местные бюджеты на борьбу с коронавирусом. Такие данные приводит Счетная палата.

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Важно! Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины приводило другие данные о расходах, связанных с коронавирусом. В их отчете государственные структуры закупили товары и услуги для противодействия коронавирусу на сумму 1,47 миллиарда гривен.

Теперь же эти расходы "будут предметом тщательного изучения со стороны Счетной палаты", пообещал руководитель ведомства Валерий Пацкан.

"Чтобы не терять время, наши специалисты уже делают все, чтобы идентифицировать возможные риски, в том числе и неэффективного использования средств. Они визуализируют и систематизируют информацию, чтобы каждый мог посмотреть, как расходуются средства на борьбу с пандемией и из государственного, и из местных бюджетов. Отныне ежедневно в свободном доступе можно увидеть общую сумму расходов на преодоление пандемии, общее количество операций, а также какие области больше всего закупают необходимые средства, какие – отстают, и многое другое", – отметил Валерий Пацкан.

Отслеживать все расходы средств из государственного и городского бюджета можно онлайн по ссылке.

Добавим, что лидерами по расходам стали структуры МВД Украины. Государственное учреждение "Центр обслуживания подразделений Национальной полиции Украины" потратил более 134 миллионов бюджетных средств, а Центральный госпиталь МВД Украины – почти 114 миллионов гривен.



Расходы на борьбу с коронавирусом в Украине / Инфографика Счетной палаты