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В Украине начались проверки ТРЦ на соблюдение правил противопожарной безопасности

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С 30 марта и в течение 10 дней по всей стране будут поджигать торгово-развлекательные центры с целью проверки. Так чрезвычайники тестируют работу систем безопасности, пожаротушения и путей эвакуации.

Проверки начались по поручению правительства после трагедии в Кемерово. Сегодня ГСЧС уже проверила 1 столичный ТРЦ. Первым под прицел пироманов из ГСЧС попадает столичный "Ocean Plaza". Чрезвычайники пытаются устроить пожар на паркинге. Накапливают бумажные коробки и обливают бензином.

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Огонь быстро разгорается и сразу срабатывает автоматическая система пожаротушения: из-под потолка расходятся тонкие струи воды.

Одновременно с системой гашения включается дымоотвод. Чтобы журналисты не угорели их отгоняют на безопасное расстояние. В это время в полных доспехах прибегают пожарные на ходу разворачивая шланги и начинают тушить огонь.

Уже в самом ТРЦ прессе показывают, как спасатели узнают о пожаре. Как только датчик фиксирует дым, срабатывает сигнализация. Информация о пожаре автоматически передается охране центра и в диспетчерскую ГСЧС. Автоматически включаются и голосовые сообщения о пожаре и системы отвода дыма. Работники ТЦ божатся, что такая ситуация как в Кемерово у них была бы невозможной.

Чрезвычайники проверкой центра довольны, ведь у них самое современное оборудование. Очевидно, его установили после масштабного пожара, который произошел 1,5 года назад. Пожарные за 10 суток обещают провести проверки всех торгово-развлекательных центров в Украине.

Дополнительно мы будем проводить мини-обучение или тренировки с персоналом. Потому что работа автоматических систем безопасности это очень хорошо, но в любом случае нельзя исключать и говорить об отсутствии человеческого фактора,
– отметил председатель ДСНС Николай Чечеткин.

А еще Чечеткин просит депутатов наконец принять законопроект об увеличении штрафов в 100 раз
за нарушение противопожарной безопасности. Сейчас же он составляет лишь 34 гривны.

Напомним, после пожара в российском городе Кемерово в торговом центре "Зимняя вишня", который вспыхнул 25 марта, украинские ТРЦ начали проверять на соблюдение правил пожарной безопасности. По словам очевидцев, в Кемерово, не сработала ни сигнализация, ни система оповещения. По предварительной версии, огонь вспыхнул в детской батутной комнате, куда кто-то из детей принес зажигалку.

Теги: Новости Киева Новости Украины ГСЧС Пожар в Кемерово
Источник: 24 Канал
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