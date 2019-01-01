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      В Украине с 1 января растут цены тепло

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      В Украине с 1 января растут тарифы на тепло
      В Украине с 1 января растут тарифы на тепло / 24 канал

      В Украине с 1 января 2019 года растут тарифы на тепло для населения из-за увеличения на 23,5% стоимости газа с ноября 2018 года. В начале декабря прошлого года утвердили новые тарифы на тепло для ряда теплогенерирующих предприятий: тариф увеличился на 10-24%.

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      Так, тариф для "Львовтеплоэнерго" и "Сумытеплоэнерго" вырос на 17%. Тариф на тепло, которое отпускают "Криворожтеплосеть", "Ивано-Франковское теплокоммунэнерго", "Харьковские тепловые сети", "Николаевоблтеплоэнерго", КП "Гортепловодоэнергия" (Хмельницкая область), "Ровнотеплоэнерго", "Черкассытеплокоммунэнерго", вырос на 18%.

      В то же время существенно снизили тариф на тепло для бюджетных учреждений. Например, снижение тарифа "Львовтеплоэнерго" для бюджетных учреждений составило 22%.

      Рост тарифов в основном связан с повышением цены на газ, стоимость которого в составе тарифа составляет 86,6%.

      Напомним, 19 октября 2018 года Кабинет министров Украины повысил цену на газ для населения с 1 ноября прошлого года на 23,5% – до 8550 гривен за тысячу кубометров.

      Теги: Новости Украины Газ Тарифы Коммунальные услуги
      Источник: 24 канал
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