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      В Украине существенно уменьшилось получателей субсидий

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      В Украине существенно уменьшилось получателей субсидий
      В Украине существенно уменьшилось получателей субсидий / Фото из открытых источников

      В Украине в 2018 году количество тех, кто получает субсидии, уменьшилось на 25,8% по сравнению с 2017 годом.

      Об этом свидетельствуют данные Госкомстата.

      Читайте также: Субсидии по-новому: когда жилищное пособие украинцам будут предоставлять деньгами

      Так, в январе-декабре 2018 года субсидии были назначены для 6 миллионов 5 тысяч 377 домохозяйств, из них в городах – 4 миллиона 5 тысяч 157 домохозяйств, в сельской местности – 2 тысячи 22.

      Средний размер субсидии для компенсации затрат на оплату коммунальных услуг на одну семью в декабре 2018 года уменьшился на 28,8% по сравнению с декабрем 2017 года и составил 713 гривен.

      К слову, по данным министра социальной политики Андрея Ревы, сегодня в Украине более 4 миллионов семей получают субсидии.

      Что такое субсидия? Это адресная безналичная (пока) помощь для семьи, которая предоставляется на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Субсидию назначают одному из зарегистрированных в квартире человеку, на которого оформлен лицевой счет. Чтобы оформить субсидию, необходимо обратиться в Центр в управлении труда и социальной защиты населения по месту прописки. Для оформления необходимы следующие документы: заявление на получение льгот, паспорт гражданина Украины, декларация о доходах и расходах.

      Теги: Новости Украины Статистика Коммунальные услуги Субсидии
      Источник: 24 канал
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