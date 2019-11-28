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      В Украину не пустили российского актера Николая Иванова

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      В Украину не пустили Николая Иванова / vizit-ka.net.ru

      Пограничники в "Борисполе" не пропустили в Украину российского актера Николая Иванова, который прибыл рейсом из Минска для участия в кастинге одного из сериалов. В то же время актеру запретили на 3 года въезд в Украину.

      Причина – незаконное посещение актером оккупированного Крыма. Так, русский рассказал украинским пограничникам, что в 2018 году въезжал на территорию оккупированного Крым через закрытые пункты пропуска, сообщили в ГПСУ.

      К теме: Российскому пропагандисту Корчевникову разрешили въезд в Украину: фотодоказательство

      Пограничники не назвали имени актера, но по данным "Украинской правды", говорится именно об актере театра и кино Николае Иванове.

      Добавим, что Иванов был известен и популярен благодаря роли Ивана Савельева в телесериале "Вечный зов". За эту работу был удостоен государственной премии СССР.

      Какие правила въезда в Крым? На сегодня в окупированный Крым можно въехать или выехать исключительно через контрольные пункты въезда-выезда (Чонгар, Чаплинка, Каланчак), расположенные на административных границах с полуостровом. При этом иностранцы, кроме документов, должны иметь специальное разрешение, которое выдает Государственная миграционная служба Украины. Авиасообщение между материковой частью Украины и Крымои на сегодня нет, а летать из России – тоже нарушение закона.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Кино Украина – Россия Новости России Аннексия Крыма авиация Новости Киева Новости Борисполя Госпогранслужба
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