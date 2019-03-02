В Украину приедут представители Международного валютного фонда

В Украине 5-13 марта будет работать техническая команда из нескольких представителей Международного валютного фонда.

Постоянный представитель МВФ в Украине Йости Люнгмана заявил, что в планах обсудить события в экономической сфере, пишет "Экономическая правда".

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Техническая команда в составе нескольких специалистов МВФ обсудит события в экономической сфере и прогресс в направлении введения реформаторских мер, предусмотренных программой stand-by с Украиной.

Совет Международного валютного фонда согласовал новую 14-месячную кредитную программу Stand-by для Украины. Впоследствии МВФ перечислил Украине первый транш в рамках новой кредитной программы stand-by в размере 1,4 миллиарда долларов.

К слову, 5 февраля, Украина отдала часть долга Международному валютному фонду. МВФ получил транш в размере почти 360 миллионов долларов.

Что известно про Международный валютный фонд?МВФ – специальное агентство Организации Объединенных Наций (ООН), основанное 29-ю государствами, с целью регулирования валютно-кредитных отношений стран-членов и оказания им помощи при дефиците платежного баланса путем предоставления кратко- и среднесрочных кредитов в иностранной валюте. Фонд имеет статус специализированного учреждения ООН. Имеет 189 стран-членов.