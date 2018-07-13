В Украины есть считанные дни, чтобы возобновить сотрудничество с МВФ: иначе – дефолт

Европейская бизнес ассоциация сделала неутешительный прогноз о том, что будет с экономикой Украины, если не будет возобновлено сотрудничество с Международным валютным фондом.

В Европейской Бизнес Ассоциации отмечают, что для Украины чрезвычайно важно возобновить сотрудничество с Международным валютным фондом до 20 июля.

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Известно, что через неделю МВФ идет на летние каникулы, а перенос приезда миссии МВФ осенью приведет к риску неполучения правительством нового транша.



Как пояснил президент ЕБА Томаш Фиала, перенос переговоров о сотрудничестве с МВФ на осень, приведет к тому, что к требованиям относительно цен на газ для населения добавятся требования относительно сбалансирования бюджета.

Этот процесс может затянуться до 2019 года. Этот год является выборным, публичную помощь получать не стоит и тогда стране может угрожать дефолт,

– подчеркнул президент ЕБА.

В бизнес ассоциации объясняют, что МВФ не практикует ведение переговоров о сотрудничестве со странами во время избирательных кампаний.

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12 июля депутаты Верховной Рады проголосовали за поправки в законе о "Высшем антикоррупционном суде", по подотчетности апелляций по делам, связанным с коррупцией, которые требовали в МВФ.



Президентские выборы в Украине запланированы на 31 марта 2019 года. Очередные парламентские выборы должны состояться 27 октября 2019.