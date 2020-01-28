19:41
28 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВИРУС 2020 ПОГИБ КОБИ БРАЙАНТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Рабочая поза Лукашенко. Рецидив Поклонской
      Вєсті Кремля
      12:51, сегодня
      Вести.UA Встреча с Богданом за 5 тысяч. Несокрушимый Аваков
      Вєсті.UA
      10:37, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      КОРОНАВИРУС 2020 ПОГИБ КОБИ БРАЙАНТ

      В Украине выросла цена на газ

      500 Читати новину українською
      Цена на газ для населения 2020 в Украине / hadiach.city

      Цена на газ для населения в Украине в январе выросла на 8,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составляет 4,65 гривны за кубометр. Такую оптовую цену на газ для населения и производителей тепла установил "Нафтогаз".

      Цена на газ для населения в январе не включает НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа по магистральным и распределительным трубопроводам, отметили в "Нафтогазе".

      Важно: Цены на газ: почему приходят две платежки

      Новая цена на газ рассчитана "Нафтогазом" согласно постановлению Кабмина от 24 января 2020 года. По новой методике, цена на текущий месяц будет определяться в соответствии с фактическими биржевыми торгами, которые проходили с 1 по 22 число этого месяца. Компания будет публиковать цену на текущий месяц в течение нескольких рабочих дней после 22 числа.

      Таким образом Украина выполняет обязательства перед МВФ по поэтапному переходу к рынку газа со свободным ценообразованием и конкуренцией за потребителя.

      тарифи на транспортування газу в Україні
      Цены на транспортировку газа в Украину / Инфографика 24 канала

      Когда в Украине выпадет снег: прогноз
      сегодня
      25626
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Деньги Газ Рынок газа Нафтогаз Цены Коммунальные услуги Тарифы на газ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 19:00 Книги о Второй мировой и Холокосте, которые вы должны прочитать
      Зоя Казанжи 23
      сегодня , 17:00 Фриланс и "белые" вакансии: как может измениться закон "О труде"
      Юлія Свириденко 77
      сегодня , 16:00 Интервью с Брией Блессинг: Я думала, что уже не выйду замуж
      Юлія Девда 280
      сегодня , 13:45 Кто из украинских политиков чаще всего врет и манипулирует: инфографика
      Василь Денисюк 1545
      сегодня , 12:00 Украине с Европой по пути?
      Павло Казарін 245
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук