В Украине выросла цена на газ

Цена на газ для населения в Украине в январе выросла на 8,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составляет 4,65 гривны за кубометр. Такую оптовую цену на газ для населения и производителей тепла установил "Нафтогаз".

Цена на газ для населения в январе не включает НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа по магистральным и распределительным трубопроводам, отметили в "Нафтогазе".

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Новая цена на газ рассчитана "Нафтогазом" согласно постановлению Кабмина от 24 января 2020 года. По новой методике, цена на текущий месяц будет определяться в соответствии с фактическими биржевыми торгами, которые проходили с 1 по 22 число этого месяца. Компания будет публиковать цену на текущий месяц в течение нескольких рабочих дней после 22 числа.

Таким образом Украина выполняет обязательства перед МВФ по поэтапному переходу к рынку газа со свободным ценообразованием и конкуренцией за потребителя.



Цены на транспортировку газа в Украину / Инфографика 24 канала