В Windows 10 исчезла одна из самых невыносимых функций

Пользователи Windows 10 часто жалуются, что компьютер внезапно начинает перезагружаться, чтобы установить обновления. Эту проблему удалось решить – корпорация Microsoft "научила" операционную систему Windows 10 не прерывать произвольно работу пользователей ради установки обновлений.

Об этом пишет "Медуза".

Поэтому часто пользователям приходится ждать, пока установятся обновления и компьютер включится снова. Нередко из-за этого теряются несохраненные данные.

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В анонсе новой тестовой версии Windows 10 представители Microsoft рассказали, что начали внедрять в систему новую "логику перезагрузок", которая будет "более адаптивной и действовать на опережение".

Разработчики использовали машинное обучение, чтобы научиться предсказывать подходящее время для перезагрузки компьютера.

"Перед тем, как перезагрузить устройство, мы не только проверяем, используете ли вы его прямо сейчас, но и стараемся предусмотреть, не отошли ли вы, чтобы налить себе кофе и вернуться назад", – сообщили в компании.

Когда новая логика установки обновлений появится в обычной Windows 10, неизвестно.

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