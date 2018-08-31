В Xiaomi показали, как будет выглядеть безрамочный смартфон Mi Mix 3

В сети появлялось немало снимков, на которых якобы была изображена будущая новинка от Xiaomi – смартфон Mi Mix 3. Однако, теперь президент Xiaomi Линь Бинь сам обнародовал снимок с Xiaomi Mi Mix 3.

Фото он опубликовал в китайской соцсети Weibo, пишет phonearena.com.

Достоверность изображения, вроде бы, подтвердил и генеральный директор компании Лей Цзюнь.

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Этот же снимок был размещен на Twitter-странице директора по управлению продуктами Xiaomi на международном уровне Донована Санга. Он также написал, что Mi Mix 3 поступит в продажу в октябре.



Xiaomi Mi Mix 3 поступит в продажу в октябре

Как показывает изображение, Xiaomi Mi Mix 3 будет абсолютно безрамочным. Селфи-камера и другие датчики разработчики спрятали, и они будут появляться по принципу слайдера, как у Oppo Find X. Ранее, напомним, была информация, что будет выдвигаться только сама камера, по принципу смартфона Vivo NEX.

По слухам, Xiaomi Mi Mix 3 получит процессор Qualcomm Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной и 128-Гбайт встроенной флеш-памяти. Вероятно, из коробки устройство будет работать под управлением операционной системы Android 9 Pie.

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