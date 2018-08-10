В зал ворвались "титушки": как проходил суд по делу Тамразова

В пятницу, 10 августа, бывшему первому заместителю председателя правления ПАО "Укргаздобыча" Алексею Тамразову избрана мера пресечения. Однако само судебное заседание проходило в закрытом режиме из-за "группы поддержки" подсудимого.

Об этом рассказала корреспондент 24 канала в прямом эфире.

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В начале судебного заседания под стены суда пришли молодые люди из националистических организаций, которым он раньше помогал, чтобы поддержать Алексея Тамразова.

Однако, через полчаса после начала судебного заседания, когда прокурор закончил свое выступление, в зал ворвались несколько десятков молодых людей, так называемых "титушек", которые начали кричать "Тамразова в тюрьму".

Так называемые "титушки", которые ворвались в суд

В результате суд вынес решение о закрытом режиме дальнейшего заседания, в котором приняли решение относительно меры пресечения Алексею Тамразову – содержание под стражей на два месяца с возможностью внесения залога в размере 3 миллиона гривен.

Отметим, что обе стороны – и сторона прокуратуры, и сторона адвокатов – не хотят разглашать подробности дела. Кроме того, уже известно, в частности, что 9 августа Тамразова задержали на взятке. Неизвестно также, для чего он предлагал эту взятку представителям ГПУ и про какой газ говорится в деле.

И еще одна интересная деталь – прокурор сказал, что дело было возбуждено еще в ноябре 2017 года. То есть еще с тех пор он ведет дело о взятке, которую якобы разоблачили только 19 августа 2018 года. Выяснить детали журналистам не удалось.

Напомним, 9 августа генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что в ходе совместной операции Генеральной инспекции Генпрокуратуры Украины и СБУ задержали бывшего первого заместителя председателя правления ПАО "Укргаздобыча" Алексея Тамразова, который пытался дать немалую взятку прокурору ГПУ за содействие в снятии ареста с имущества в уголовном производстве, связанном с деятельностью преступной организации Януковича.