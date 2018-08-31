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Valve выпустила бесплатную версию игры CS: GO

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Valve выпустила бесплатную версию игры CS: GO
Valve выпустила бесплатную версию игры CS: GO / Фото из открытых источников

Компания Valve продолжает завлекать геймеров в сити Counter-Strike: Global Offensive, ведь у шутера появилась бесплатная версия. Теперь у всех тех, кто хотел поиграть в популярный боевик, но не хотел тратить на него деньги, появится возможность познакомиться с игрой еще до ее покупки.

Об этом сообщает Forbes.

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Бесплатная CS: GO, конечно, уступает в функциональности полноценному изданию, но почувствовать вкус вражеской крови на губах все равно получится. В роли противников выступают не реальные геймеры, а бойцы под управлением искусственного интеллекта. Неокрепшему разуму новоприбывших будет сложно привыкнуть к большому количеству читеров, а боты хотя бы не обманывают – проиграть в честной битве не так прискорбно, как оказаться жертвой мошенников.

После того как вы вдоволь натренеруетесь на агентах под управлением искусственного интеллекта, можно будет смело бросаться в ожесточенные схватки с иными игроками. Или, наоборот, навсегда забыть о CS: GO – вдруг суровые развлечения будут не по душе.

Трейлер игры Counter-Strike: Global Offensive – смотрите видео

 

Но чтобы это узнать, нужно, конечно, сначала попробовать. Counter-Strike: Global Offensive Free Edition уже доступно для скачивания в Steam. Обладатели этой версии, кстати, получат доступ не только к ботам, но и к внутриигровому GOTV и смогут наблюдать за матчами других пользователей.


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Теги: Техно Игры
Источник: 24 Канал
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Новости за 31 августа
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