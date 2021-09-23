Впоследствии видео заблокировали, а в учебное заведение направили много правоохранителей. Об этом 23 сентября сообщили в Департаменте гуманитарной политики горсовета Днепра.

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Аккаунт, с которого публиковали угрозы / Скриншот Департамента гуманитарной политики

Позже была новая угроза

Видео обнародовали с аккаунта, который был подписан Wyasder и имел черное изображение на аватарке. Автор писал о городской школе №136. Когда об этом узнали учителя, они сразу позвонили правоохранителям.

В учебное заведение направили следственно-оперативную группу. Также там начали дежурить патрульные. Кроме этого, подали заявление в киберполицию. Однако никакого нападения в течение дня не было.

Впоследствии запостили новое видео с посланием. Там говорилось о том, что в школу приезжала полиция. Также там был текст с вероятной угрозой.

Первой будет Алмазова, второй будет ученица по параллели между 1-А или 2-Г,

– сообщил злоумышленник.



Новая угроза, которая появилась на аккаунте / Скриншот департамента гуманитарной политики

Якобы видели человека с оружием

Также сообщили, что 21 сентября, после окончания 5 урока, ученики 2 класса заметили подозрительного мужчину, который проходил мимо школы. По словам детей, он держал в руках ружье. Однако в школу ни одна подозрительная особа не заходила.

Обратите внимание! В заметке об этом инциденте попросили уведомить администрацию, если кто-то имеет дополнительную информацию. Это можно сделать по номеру телефона – 066 747 17 63.

Похожий случай недавно

4 июня сообщили, что в Харькове парень опубликовал другую угрозу в школе. Он обещал там устроить вторую Казань. Однако впоследствии его вызвали в школу, где уже ждали сотрудники СБУ.

11-классник объяснил, что просто хотел так пошутить. Он якобы обнародовал это видео ради хайп. Теперь парню грозит уголовная ответственность.

Читайте полный текст сообщения департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета:

В социальной сети ТикТок появились видео и публикации с неизвестного аккаунта с угрозами в отношении НПО №136.

21 сентября по истечению 5 урока ученики 2(6)- А класса после урока возвращались в помещение школы вместе с учителем и заметили подозрительного мужчину, который проходил мимо школы, по словам детей, он держал в руках дробовик.

В школу ни одна подозрительная особа не заходила. Администрация заведения уведомила полицию о подозрительной личности. И в НПО была направлена патрульная полиция. Территория школы была проверена.

Администрация школы поставила в известность органы Национальной полиции о сложившейся ситуации! Просим успокоить детей! Сообщения в ТикТок уже заблокированы! Проводятся следственные действия! 22 сентября с 7 утра на территории школы работала оперативная-следственная группа и дежурили патрульные полиции.

Заявление в киберполицию было подано.