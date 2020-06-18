Зеленский назначил Василия Володина главой Киевской ОГА: что о нем известно
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Василия Володина председателем Киевской областной государственной администрации. Заместитель руководителя Офиса Президента Сергей Трофимов уже представил его.
Указ о назначении Володина уже появился на сайте Офиса Президента.
Ранее Председателем Запорожской ОГА стал Виталий Боговин
Назначить Володина Василия Геннадьевича председателем Киевской областной государственной администрации,
– говорится в документе за подписью главы государства.
Заметим, что Володин до назначения был временно исполняющим обязанности председателя Киевской областной государственной администрации. С декабря 2019 года он занимал должность заместителя председателя Киевской ОГА.
"Выбор нового руководителя области обусловлен эффективным менеджментом. Володин зарекомендовал себя за три месяца как уверенный и решительный менеджер, который уважает людей, обращает внимание на жизнь области, и мы на практике убедились, что этот человек эффективный", – заявил Сергей Трофимов во время представления Володина в КОГА.
Что известно о Василии Володине: коротко
- Родился на Черкащине в селе Корсунка 15 апреля 1979 года.
- Володин окончил Львовский национальный университет имени Ивана Франко по специальности "Международные отношения", имеет квалификацию специалиста в области международных отношений и переводчика.
- Чиновник имеет звание "Заслуженный юрист Украины".
- С 2012 по 2019 годы занимал должность директора Департамента правового обеспечения Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.
- До 20 декабря 2019 года был исполняющим обязанности генерального директора Государственного предприятия "Электронмаш".
- С декабря 2019 – заместитель председателя Киевской облгосадминистрации.
- С 10 марта 2020 – временный исполняющий обязанности председателя Киевской облгосадминистрации.