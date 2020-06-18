Президент Украины Владимир Зеленский назначил Василия Володина председателем Киевской областной государственной администрации. Заместитель руководителя Офиса Президента Сергей Трофимов уже представил его.

Указ о назначении Володина уже появился на сайте Офиса Президента.

Ранее Председателем Запорожской ОГА стал Виталий Боговин

Назначить Володина Василия Геннадьевича председателем Киевской областной государственной администрации,

– говорится в документе за подписью главы государства.

Заметим, что Володин до назначения был временно исполняющим обязанности председателя Киевской областной государственной администрации. С декабря 2019 года он занимал должность заместителя председателя Киевской ОГА.

"Выбор нового руководителя области обусловлен эффективным менеджментом. Володин зарекомендовал себя за три месяца как уверенный и решительный менеджер, который уважает людей, обращает внимание на жизнь области, и мы на практике убедились, что этот человек эффективный", – заявил Сергей Трофимов во время представления Володина в КОГА.

Что известно о Василии Володине: коротко