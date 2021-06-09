По словам Сенниченко, это решение является окончательным и не подлежит обжалованию. Оно ставит точку в деле.
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Если коротко, то теперь Ostchem не сможет добиться принудительного списания $250 млн долга с ОПЗ, а тем более – претендовать на все предприятие,
– подчеркнул глава Фонда госимущества.
Детали от Сенниченко
- В целом претензии Ostchem по основному долгу составляли 193 миллиона долларов, кроме того – 57 миллионов долларов пени и более 67 миллионов долларов начисленных процентов.
- Ostchem может подать иск в другой стране. Однако на практике это решение было бы бессмысленным.
- Добиваться взыскания долга по решению арбитража можно в странах, где находится имущество предприятия или его филиала. В то же время активы ОПЗ сосредоточены в Украине – это защищает их от будущих шагов.
- Это решение является очень важным для проведения прозрачной приватизации завода.
- Все потенциальные покупатели будут знать, что его право собственности на ОПЗ не смогут оспорить кредиторы. Это кардинально повысит стоимость активов.
- По словам Сенниченко, "Мы лишили Ostchem возможности шантажа и любого влияния на операционную деятельность ОПЗ, а значит, возможные переговоры о реструктуризации или другие соглашения будут исключительно конструктивными".
Что говорят в Group DF
- В Group DF, в которую входит Ostchem, заявили, что узнали об этом решении с удивлением.
- Юристы группы компаний ожидают официального текста решения суда, прежде чем предлагать ответные меры.