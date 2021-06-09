По словам Сенниченко, это решение является окончательным и не подлежит обжалованию. Оно ставит точку в деле.

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Если коротко, то теперь Ostchem не сможет добиться принудительного списания $250 млн долга с ОПЗ, а тем более – претендовать на все предприятие,

– подчеркнул глава Фонда госимущества.

Детали от Сенниченко

В целом претензии Ostchem по основному долгу составляли 193 миллиона долларов, кроме того – 57 миллионов долларов пени и более 67 миллионов долларов начисленных процентов.

Ostchem может подать иск в другой стране. Однако на практике это решение было бы бессмысленным.

Добиваться взыскания долга по решению арбитража можно в странах, где находится имущество предприятия или его филиала. В то же время активы ОПЗ сосредоточены в Украине – это защищает их от будущих шагов.

Это решение является очень важным для проведения прозрачной приватизации завода.

Все потенциальные покупатели будут знать, что его право собственности на ОПЗ не смогут оспорить кредиторы. Это кардинально повысит стоимость активов.

По словам Сенниченко, "Мы лишили Ostchem возможности шантажа и любого влияния на операционную деятельность ОПЗ, а значит, возможные переговоры о реструктуризации или другие соглашения будут исключительно конструктивными".

Что говорят в Group DF

В Group DF, в которую входит Ostchem, заявили, что узнали об этом решении с удивлением.

Юристы группы компаний ожидают официального текста решения суда, прежде чем предлагать ответные меры.

Обратите внимание! Еще в 2016 году Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма постановил взыскать с ОПЗ в пользу Ostchem Holding Limited $250 миллионов за газ.