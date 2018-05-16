Вещи бойцов, погибших под Иловайском, нашли закопанными на Днепропетровщине: жуткие отчеты
На территории фермерского хозяйства вблизи поселка Таромское Днепропетровской области волонтеры обнаружили десятки мешков с вещами погибших украинских бойцов.
Об этом на своей странице в Facebook написал депутат горсовета Кривого Рога Николай Колесник.
Читайте также: Украинские военные на Донбассе захватили оружие пророссийских боевиков: фото
"Чем я занимаюсь в годовщину создания "Кривбасса". А я занимаюсь выкапыванием вещественных доказательств, вместе с командой "Эвакуация 200". Выкапываем форму, берцы, ремни, кобуры, мешки из морга, с бирками. Вещи иловайских ребят. Все тридцать шесть мешков на одно сельхозпредприятие завез в 2014 году тогдашний глава Таромского отделении милиции (подсушить немного). И забыл забрать, отморозился, на звонки владельцев хозяйства не реагировал", – говорится в сообщении.
По словам Колесника, люди нашли его и попросили все сделать по-человечески. Ведь эти вещи нужно похоронить, а не закопать.
"Позвонил 102, сижу жду СОГ. Хотел сделать стрим. Извините, не могу, руки трясутся", – добавил Колесник.
Напомним, по официальным данным бой под Иловайском стоил гибели 366 украинцев. 429 воинов получили ранения. 300 военнослужащих попали в плен. В новейшей истории Украины события августа 2014 года запишутся как ужасное кремлевское преступление.
Выбор редакции
-
Путину льстят прямые переговоры с США в формате "Волкер-Сурков", – политологсегодня , 18:05
-
Неожиданные фамилии: Коломойский рассказал о своих фаворитах на президентских выборахсегодня , 17:10
-
Демонстрация власти и слабых сторон режима Путина: западные СМИ об открытии Крымского мостасегодня , 16:01