Вещи бойцов, погибших под Иловайском, нашли закопанными на Днепропетровщине: жуткие отчеты

На территории фермерского хозяйства вблизи поселка Таромское Днепропетровской области волонтеры обнаружили десятки мешков с вещами погибших украинских бойцов.

Об этом на своей странице в Facebook написал депутат горсовета Кривого Рога Николай Колесник.

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"Чем я занимаюсь в годовщину создания "Кривбасса". А я занимаюсь выкапыванием вещественных доказательств, вместе с командой "Эвакуация 200". Выкапываем форму, берцы, ремни, кобуры, мешки из морга, с бирками. Вещи иловайских ребят. Все тридцать шесть мешков на одно сельхозпредприятие завез в 2014 году тогдашний глава Таромского отделении милиции (подсушить немного). И забыл забрать, отморозился, на звонки владельцев хозяйства не реагировал", – говорится в сообщении.

По словам Колесника, люди нашли его и попросили все сделать по-человечески. Ведь эти вещи нужно похоронить, а не закопать.

"Позвонил 102, сижу жду СОГ. Хотел сделать стрим. Извините, не могу, руки трясутся", – добавил Колесник.

Напомним, по официальным данным бой под Иловайском стоил гибели 366 украинцев. 429 воинов получили ранения. 300 военнослужащих попали в плен. В новейшей истории Украины события августа 2014 года запишутся как ужасное кремлевское преступление.