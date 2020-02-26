Вести Кремля: Лавров нахамил журналистам. Путин меняет имидж
В выпуске программы "Вести Кремля" за 26 февраля – главный конь Путина частенько напоминает о себе странными выходками. На этот раз Сергей Лавров обозвал "больними" грузинских журналисток, которые хотели задать ему несколько вопросов. К Российской Федерации все вменяемые государства относятся не очень, именно поэтому Владимир Путин будет менять ее имидж за рубежом.
Также в выпуске:
Серьезные изменения в партии Путина.
Смотрите видео "Вести Кремля" за 26 февраля 2020:
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