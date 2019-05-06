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      АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО АЛЕКСАНДР СИРСКИЙ МЕГАН МАРКЛ
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      Вести Кремля: Путинский цинизм на 9 мая. Абсурдность медиа РФ, молчавших о Шереметьево
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      Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля
      АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО АЛЕКСАНДР СИРСКИЙ МЕГАН МАРКЛ

      Вести Кремля: Путинский цинизм на 9 мая. Абсурдность медиа РФ, молчавших о Шереметьево

      Вести Кремля 117 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 6 мая – колорадские ленты становятся все популярнее, теперь их надевают даже представители террористического движения суннитского направления "Талибан", захват власти которым стоил жизни примерно миллиона человек. Российские СМИ говорят обо всех странах мира, но вот о страшной авиакатастрофе в Шереметьево решили говорить не так громко.

      Также в выпуске:

      Солидный господь – для солидных господ.

      Россияне гордятся автоматом Калашникова, а вот он россиянами – нет.

      blog_ava
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      Теги: Новости России Владимир Путин Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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