Вести Кремля: Угроза для Путина – Шнуров идет в политику. Пророк сказал, что Лазарев пабедит
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 25 марта – у Путина появился серьезный реальный противник. Шнуров с "Ленинграда" заявил о последних концертах. Похоже, музыкант планирует идти в политику. Министр культуры РФ Мединский представил себя пророком и заверил, что Лазарев победит на Евровидении-2019.
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Источник: 24 канал
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