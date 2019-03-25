Вести Кремля: Угроза для Путина – Шнуров идет в политику. Пророк сказал, что Лазарев пабедит

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 25 марта – у Путина появился серьезный реальный противник. Шнуров с "Ленинграда" заявил о последних концертах. Похоже, музыкант планирует идти в политику. Министр культуры РФ Мединский представил себя пророком и заверил, что Лазарев победит на Евровидении-2019.

Также в выпуске: Российский политолог выдал сцену из советского фильма за реальную ситуацию. Россия прилетела "спасать" Венесуэлу.

Источник: 24 канал