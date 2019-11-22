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      Ветер оборвал электросети и повалил деревья на припаркованные авто в Одессе: фото непогоды

      29 Читати новину українською
      Ветер повалил деревья на припаркованные авто в Одессе / Скриншот из видео

      Сильный ветер наделал беды в Одессе. Непогода оборвала 9 линий электросетей и повалила полтора десятка деревьев, из-за которых пострадали несколько припаркованных рядом автомобилей.

      С самого утра в Одессе коммунальщики убирают поваленные деревья, а электрики пытаются починить обрывы электросети.

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      В то же время синоптики говорят, что шквальный ветер в Одессе будет свирепствовать до завтра. Поэтому местных призывают не ходить под старыми балконами, рекламными щитами и деревьями.

      Ветер повалил деревья на припаркованные авто: фото "Думской"

      Кроме того, в одесском порту попал в шторм небольшой сухогруз "Делфи" под флагом Молдовы. Пока точно не известно, что именно произошло с судном, но спасательные катера пытаются подойти и снять с судна экипаж.

      Сильный шторм (скорость ветра 12 метров в секунду, а высота волны – 2,3 метра) мешает спасательной операции. Известно, что судно изначально было в акватории порта "Южный", однако его сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.

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      21 ноября
      5715
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Водный транспорт Авто Непогода в Украине Новости Одессы
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