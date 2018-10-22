Викторию и Дэвида Бекхэм пытались ограбить: детали инцидента

Знаменитые супруги Виктория и Дэвид Бекхэм едва не стали жертвой ограбления. Неизвестные в балаклавах проникли в их дом в британском графстве Оксфордшир.

Как сообщает The Daily Mail, о нападении на квартиру Дэвида и Виктории Бекхэм стало известно 21 октября. Трое неизвестных проникли в загородный дом знаменитого супружества. Злоумышленники надели балаклавы и прикрыли свое лицо.

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Вероятно, грабители не в первый раз совершали преступление. Они уверенно прошли по парадной лестнице и без спешки пытались проникнуть в дом. К счастью, чета Бекхэмов вместе с детьми поехала в Австралию, поэтому на время преступления в имении никого не было.

Преступников увидели посетители ресторана Soho Farmhouse, расположенном недалеко от дома. Люди сразу же вызвали полицию, помешав неизвестным ограбить Бекхэмов. Правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения и разыскивают грабителей.

Стоит отметить, что неприятный инцидент очень смутил знаменитостей. Хотя загородный дом не является основным жильем Дэвида и Виктории Бекхэм, однако пара с детьми любит туда приезжать на уик-энд.

Дэвид и Виктория абсолютно опустошены. Они защищают свою семью и свою личную жизнь, поэтому мысль о том, что люди просто могут взять и вторгнуться, их очень огорчает. Это сильный удар для них,

– рассказал инсайдер.

Информаторы добавляют, что Виктория сразу же захотела выставить на продажу дом, однако ее муж убедил не делать этого. Экс-футболист усилил охрану поместья: теперь на территории дома установили датчики движения, а само здание охраняют наемники с собаками. Звезды, которые поехали на "Игры непобежденных" в Австралию, пока не комментируют преступление.