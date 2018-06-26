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Телеканал новостей 24 Новости Путешествия

Вильнюс вводит туристический налог: озвучена дата и размер

28 Читати новину українською
Вильнюс вводит туристический налог
Вильнюс вводит туристический налог / flamingo.poltava.ua

С 1 июля 2018 года с гостей Вильнюса, столицы Литвы, будут взимать налог, который будет составлять 1 евро с человека за ночь в отеле или другом туристическом объекте размещения. Оплата будет сниматься во время покупки номера отеля, в чеке налог будут указывать отдельной строкой.

Об этом сообщает портал Vilnius-Tourism, передает Интерфакс-Украина.

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"Начиная с 1 июля 2018 года Вильнюс вводит туристический налог, который составляет 1 евро с человека за ночь. Он распространяется на всех гостей города, которые пользуются услугами по размещению. Налог направлен на повышение конкурентоспособности, улучшения инфраструктуры туризма и отдыха Вильнюса", – говорится в сообщении.

Отмечается, туристический налог не будет взыматься чье лечение оплачивает государство, с лиц моложе 18 лет и старше (с подтверждением обучения в школе), инвалидов (с уровнем работоспособности 0-40%). Также налог не будут платить лица, которые арендовали жилье в столице на длительный срок (от месяца) и группы лиц, сдающих в аренду десять или больше комнат, для которых освобождение от уплаты действует до 1 января 2019 года.

Напомним, туристический налог уже действует в популярных городах Германии, Италии, Испании, Балеарских островов, Голландии и Франции.

 

Теги: Литва Путешествия
Источник: 24 Канал
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