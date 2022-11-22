Салливан хотел попробовать переговоры, – Пионтковский о миссии советника Байдена в Украину
Советник президента США Джозефа Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в начале ноября находился с визитом в Киеве. Поездка была внеплановой и могла свидетельствовать о конфликте позиций касательно войны в Украине в американской администрации.
Визит Салливана мог быть последней попыткой уговорить Зеленского все-таки пойти на переговоры с Путиным. Об этом 24 каналу рассказал российский публицист из США Андрей Пионтковский.
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Противоборство позиций в США
Эксперт отметил, что у администрации президента США Джо Байдена есть две четко сформированные позиции по войне в Украине: мягкая, которая предусматривает склонение Киева к переговорам с Путиным, а также жесткая – поддержка Украины до полной победы над Россией.
Первую представляет советник Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, вторую – глава Пентагона Ллойд Остин.
Позиции Салливана и Остина до последнего времени не находились в прямом противодействии, однако имели задание, чтобы Украина не проиграла в войне. Салливан выполнил первую задачу – Украина уже никогда не проиграет, но вопрос теперь: остановиться на этой задаче или последним решительным ударом помочь победе через поставки новых вооружений,
– объяснил обозреватель.
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Что означал визит Салливана
По словам Пионтковского, обдумывая над выбором между двумя вышеупомянутыми позициями, Байден, вероятно, именно поэтому направил Салливана 5 ноября в Киев, чтобы "прозондировать" настроения Зеленского.
В американской прессе было много инсайдов об этом визите и формулировалось это так: в окружении Байдена один крупный чиновник считает, что позиция Зеленского слишком резка по поводу отказа от переговоров с Путиным. Это, дескать, неправильно поймут "южные союзники",
– добавил аналитик.
Он указал, что из-за этого Салливана отправили "с очень осторожной миссией".
"Учитывая его настроения, он склонялся к такой опции, чтобы попробовать переговоры, возможно, прекращение огня и так далее. Эта миссия была "римейком" визита Макрона, Шольца и Драги 16 июня в Киев с тем же "капитулянтским планом", которым были бы закреплены результаты российской агрессии", – подчеркнул публицист.
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Окончательные "результаты"
По мнению обозревателя, Салливан уже не мог приехать в Киев с "капитулянтскими" предложениями для Зеленского, поэтому проверял позицию Украины.
Он приехал с осторожными нарративами, что нужно поговорить. Европейскую "тройку" послали по курсу "российского военного корабля", тем самым закончилась миссия Салливана. Попытка Салливана такого "зондажа" была "уходом" от позиции, уже выработанной мировым сообществом,
– заметил Пионтковский.
По его словам, это ему объяснили "очень четко и жестко" в Киеве. По мнению эксперта, когда Салливан вернулся и доложил Байдену о "результатах", в США наконец-то окончательно определились с позицией.
"Как Байден, так и руководство НАТО восприняли результаты этого "зондажа" как провал и как необходимость согласиться с четкой позицией Киева, подтвержденной позицией G7", – резюмировал аналитик.
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Визит Салливана в Украину: что известно
- Вечером 4 ноября стало известно, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан прибыл в Украину в день оглашения нового пакета оборонной помощи от США.
- Салливан в ходе разговора заверил, что Штаты продолжат поддержку Украины и после промежуточных выборов в США. Зеленский вручил советнику Байдена орден князя Ярослава Мудрого ІІ степени.
- В WSJ заявили, что Джейк Салливан тайно контактирует с Кремлем. Цель разговоров советника Джо Байдена с представителями страны-оккупанта — не допустить применения ядерного оружия или оружия массового поражения.
- В то же время, в The Washington Post отметили, что администрация президента США Джо Байдена просила украинское руководство показать открытость к переговорам с Россией. Такие призывы со стороны администрации Байдена раздавались в приватном формате.