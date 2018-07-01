19:40
1 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
16°C 10°C
  • понедельник
    14°C 10°C
  • вторник
    18°C 12°C
  • среда
    23°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Наркозвезда Мундиаля Марадона. Религия "Роскосмоса"
Вєсті Кремля
19:58, 29 июня
Вести.UA. Жир. Парламентские лучи добра. Августо Матиос
Вєсті.UA
09:01, сегодня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 июня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. ПТУ и ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Власти Британии провела репетицию первого дня после смерти Елизаветы II

157 Читати новину українською
Власти Британии провела репетицию первого дня после смерти Елизаветы II
/ noticiasaominuto.com

В Британии члены правительства провели репетицию первого дня после смерти королевы Елизаветы II. Репетиция проходила под кодовым названием Castle Dove.

Об этом сообщает The Times.

Читайте также: В Великобритании прошла тайная встреча советника Трампа со сторонниками Brexit

Отмечается, что в тайной репетиции приняли участие заместитель Терезы Мэй Дэвид Лидингтон, министр внутренних дел Саджид Джавид, председатель палаты общин Андреа Лидсон, а также глава шотландской администрации Дэвид Манделл.

В ходе репетиции члены правительства разработали план действий на время траура в десятидневный период. После смерти королевы 600 человек соберутся в Букингемском дворце, чтобы принять участие в объявлении нового короля. После смерти королевы ее тело будет лежать в Вестминстерском дворце еще четыре дня.

Серьезных поводов для проведения учений не было. Отмечается, что королева на этой неделе отказалась от участия в службе, которая проходила в соборе святого Павла из-за плохого самочувствия.

 

 

Теги: Великобритания Елизавета II
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Бешеные ливни в Украине, находки во Львове и жесткий отпор оккупантам – топ-5 видео недели
сегодня, 19:30 Бешеные ливни в Украине, находки во Львове и жесткий отпор оккупантам – топ-5 видео недели
15
Удивите меня безумием, или необычные архитектурные решения художников
сегодня, 19:02 Удивите меня безумием, или необычные архитектурные решения художников
Наталія Печерська 870
Диапазон 4G в Украине значительно расширили: где доступна услуга и как ее подключить
сегодня, 18:01 Диапазон 4G в Украине значительно расширили: где доступна услуга и как ее подключить
Яніна Ткачук 18273
Засуха в Крыму еще не сказала свое последнее слово
сегодня, 16:02 Засуха в Крыму еще не сказала свое последнее слово
Злой Одессит 6700
Заблуждение от пользы: уроки в школах не всегда должны быть полезными
сегодня, 12:01 Заблуждение от пользы: уроки в школах не всегда должны быть полезными
Володимир Співаковський 755
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук