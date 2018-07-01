Власти Британии провела репетицию первого дня после смерти Елизаветы II

В Британии члены правительства провели репетицию первого дня после смерти королевы Елизаветы II. Репетиция проходила под кодовым названием Castle Dove.

Об этом сообщает The Times.

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Отмечается, что в тайной репетиции приняли участие заместитель Терезы Мэй Дэвид Лидингтон, министр внутренних дел Саджид Джавид, председатель палаты общин Андреа Лидсон, а также глава шотландской администрации Дэвид Манделл.

В ходе репетиции члены правительства разработали план действий на время траура в десятидневный период. После смерти королевы 600 человек соберутся в Букингемском дворце, чтобы принять участие в объявлении нового короля. После смерти королевы ее тело будет лежать в Вестминстерском дворце еще четыре дня.

Серьезных поводов для проведения учений не было. Отмечается, что королева на этой неделе отказалась от участия в службе, которая проходила в соборе святого Павла из-за плохого самочувствия.