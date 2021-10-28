Об этом сообщили ГСЧС примерно в полночь. Туда сразу направили пожарных, которые немедленно начали тушить пламя в помещении на 1-этаже.

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Огонь перекинулся на потолок

Спасатели установили, что там загорелась печка, которая стояла на кухне заведения. Впоследствии пламя перекинулось на другую технику и обшивку потолка. Однако площадь возгорания была не слишком велика, поэтому все потушили примерно за минуту.

Пожар в бургерной Varburger в Днепре / Фото ГСЧС

Посетителей в тот момент в заведении уже не было. Поэтому никто в результате инцидента не пострадал. К тушению привлекли 9 спасателей.

О том, что там горело именно заведение Varburger, сообщило издание Vgorode. Эта бургерная расположена в 5-этажном здании на улице Дмитрия Яворницкого.

Спасатели тушат пожар в заведении: смотрите видео

Другой пожар заведения

В мае произошел пожар в заведении, которое расположено в центре Одессы. Однако там это заметили не столь оперативно, поэтому огонь быстро распространился.

Сперва пламя полностью охватило помещение заведения и его террасу. Затем оно уже начало перебрасываться на помещение гостиницы.