Во Львове мужчина ограбил магазин с помощью пистолета и улыбки

Необычное вооруженное ограбление магазина алкогольной продукции произошло во Львове в воскресенье, 8 декабря. Злоумышленник, кроме предмета, похожего на пистолет, использовал выражение лица, похожее на улыбку.

Информацию об инциденте рассказал в своем фейсбуке депутат городского совета Игорь Зинкевич , а впоследствии подтвердила пресс-секретарь Нацполиции Львовщины Светлана Добровольская.

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Неизвестный мужчина примерно в пять вечера зашел в киоск на улице Владимира Великого, 20. Там, угрожая продавщице пистолетом, он забрал все деньги из кассы и скрылся.

Удивительно, но злоумышленник вовсе не скрывал лицо от камер видеонаблюдения, а даже улыбался.



Камера зафиксировала, как злоумышленник держит пистолет и улыбается / Фото Игоря Зинкевича



Мужчина совершенно не скрывал лицо от камер видеонаблюдения / Фото Игоря Зинкевича