Во Львове мужчина ограбил магазин с помощью пистолета и улыбки
Необычное вооруженное ограбление магазина алкогольной продукции произошло во Львове в воскресенье, 8 декабря. Злоумышленник, кроме предмета, похожего на пистолет, использовал выражение лица, похожее на улыбку.
Информацию об инциденте рассказал в своем фейсбуке депутат городского совета Игорь Зинкевич, а впоследствии подтвердила пресс-секретарь Нацполиции Львовщины Светлана Добровольская.
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Неизвестный мужчина примерно в пять вечера зашел в киоск на улице Владимира Великого, 20. Там, угрожая продавщице пистолетом, он забрал все деньги из кассы и скрылся.
Удивительно, но злоумышленник вовсе не скрывал лицо от камер видеонаблюдения, а даже улыбался.
Камера зафиксировала, как злоумышленник держит пистолет и улыбается / Фото Игоря Зинкевича
Мужчина совершенно не скрывал лицо от камер видеонаблюдения / Фото Игоря Зинкевича
Серьезно: человек, что на фото выше, сейчас в розыске!
Если вы его увидите, не пытайтесь с ним шутить или задерживать самостоятельно, ведь мужчина на самом деле опасен и имеет при себе оружие. Лучше сразу звоните в полицию на 102.