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      Во Львове мужчина ограбил магазин с помощью пистолета и улыбки

      14 Читати новину українською
      Необычное ограбление во Львове (иллюстративное фото) / Коллаж 24 канала

      Необычное вооруженное ограбление магазина алкогольной продукции произошло во Львове в воскресенье, 8 декабря. Злоумышленник, кроме предмета, похожего на пистолет, использовал выражение лица, похожее на улыбку.

      Информацию об инциденте рассказал в своем фейсбуке депутат городского совета Игорь Зинкевич, а впоследствии подтвердила пресс-секретарь Нацполиции Львовщины Светлана Добровольская.

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      Неизвестный мужчина примерно в пять вечера зашел в киоск на улице Владимира Великого, 20. Там, угрожая продавщице пистолетом, он забрал все деньги из кассы и скрылся.

      Удивительно, но злоумышленник вовсе не скрывал лицо от камер видеонаблюдения, а даже улыбался.

      Львов
      Камера зафиксировала, как злоумышленник держит пистолет и улыбается / Фото Игоря Зинкевича

      Львов
      Мужчина совершенно не скрывал лицо от камер видеонаблюдения / Фото Игоря Зинкевича

      Серьезно: человек, что на фото выше, сейчас в розыске!

      Если вы его увидите, не пытайтесь с ним шутить или задерживать самостоятельно, ведь мужчина на самом деле опасен и имеет при себе оружие. Лучше сразу звоните в полицию на 102.

      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Акция под Офисом Президента. Поиски погибших в Одессе
      8 декабря
      78
      Автор: Северин Трач
      Теги: Криминальные новости Новости Львова Курьезные новости
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