Во Львове под офис юристов подложили взрывчатку: видео

Около 11:00 вторника, 31 июля, охранник офиса юридической фирмы во Львове осматривал территорию и увидел парня в очках и кепке. Неизвестный мужчина подкладывал что-то под дерево возле центрального входа. Охранник осмотрел предмет и заподозрил, что это – взрывчатка, после чего сразу вызвал полицию.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала журналистка София Трощук.

Читайте также: Серия терактов в Сирии: около 200 погибших

По ее словам, полиция убедилась, что в пакете действительно взрывчатка. Оперативно сработали саперы и обезвредили устройство, подорвав его.

Сапер готовится обезвредить взрывчатку

Работники офиса утверждают, что они занимаются общественными юридическими проектами, возвращают землю в коммунальную собственность. Поэтому подозревают, что закладка взрывчатки было предупреждением о чем-то.

Мы отстаиваем много интересных и важных вопросов для общества, например, по застройке парков, строений "на костях". Вероятно, кто-то из заинтересованных лиц решил таким образом на нас повлиять, – рассказал юрист Назар Березицкий.

Журналистка добавила, что указанного подозрительного мужчину уже несколько дней замечали возле офиса, но особого внимания не обращали. Ведь всегда на улице много людей.