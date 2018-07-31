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Во Львове под офис юристов подложили взрывчатку: видео

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Около 11:00 вторника, 31 июля, охранник офиса юридической фирмы во Львове осматривал территорию и увидел парня в очках и кепке. Неизвестный мужчина подкладывал что-то под дерево возле центрального входа. Охранник осмотрел предмет и заподозрил, что это – взрывчатка, после чего сразу вызвал полицию.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала журналистка София Трощук.

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По ее словам, полиция убедилась, что в пакете действительно взрывчатка. Оперативно сработали саперы и обезвредили устройство, подорвав его.

Сапер готовится обезвредить взрывчатку

Работники офиса утверждают, что они занимаются общественными юридическими проектами, возвращают землю в коммунальную собственность. Поэтому подозревают, что закладка взрывчатки было предупреждением о чем-то.

Мы отстаиваем много интересных и важных вопросов для общества, например, по застройке парков, строений "на костях". Вероятно, кто-то из заинтересованных лиц решил таким образом на нас повлиять, – рассказал юрист Назар Березицкий.

Журналистка добавила, что указанного подозрительного мужчину уже несколько дней замечали возле офиса, но особого внимания не обращали. Ведь всегда на улице много людей.

Теги: Новости Украины Новости Львова Теракт Взрывы в Львове
Источник: 24 канал
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