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      Во Львове состоялся пикет против Зеленского

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      Во Львове участники ряда общественных организаций устроили акцию против кандидата в президенты Владимира Зеленского.

      Корреспондентка 24 канала рассказала, что несколько львовских организаций перед концертом требовали, чтобы к ним спустился Владимир Зеленский.

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      Зеленского пикетировали около 20-30 участников различных львовских общественных группировок, в частности "Украинского союза участников АТО", ОО "Объединение добровольцев" и "Правого сектора". К участникам акции протеста вышел сам Зеленский и после непродолжительной эмоционального разговора пикет завершился.

      Зеленский вышел к пикетчикам, которые обвиняли его в том, что он хотел стать перед Путиным на колени и убегал от журналистов, когда те спрашивали о его бизнес в России. Зеленский опроверг это.

      "Нет, ребята. Это неправда, такого никогда не было и я такого не говорил. Мы – за Украину", – ответил Владимир Зеленский.

      Одним из самых активных участников полемики с Владимиром Зеленским оказался член ОО "УСУ АТО" Сергей Фаворский, который фигурировал в ряде расследований ZAXID.NET. Он обвинил Владимира Зеленского в употреблении легких наркотиков. Актер и политик отверг обвинения и попросил предоставить доказательства.

      "Володя, слушай ... Доказательства? Я тебе просто расскажу, что я знаю людей, которые тебя знают очень давно ...", - ответил Сергей Фаворский, после чего потребовал у Зеленского сдать анализы на содержание наркотических веществ в крови.

      Акция началась около 16:00 и продолжалась около часа.

      Напомним, что по данным львовского сайта "Форпост" акцию против Владимира Зеленского организовал известный львовский бизнесмен и экс-народный депутат от ВО "Свобода" Игорь Кривецький.

      протест зеленський

      Акция против Зеленского "Нет, клоунам"

      "Мы не пришли сорвать его концерт. Мы пришли напомнить людям, кто такой господин Зеленский, и какие высказывания он себе позволяет. В частности, что "Украина как проститутка и со всех сторон может принимать". Это нас возмутило", – пояснил протестующий.

      акція зеленський

      Активисты требовали, чтобы Зеленский пообщался с ними

      зеленський
      Зеленский вышел к активистам

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      Теги: Новости Украины Новости Львова Новости политики Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Протесты
      Источник: 24 канал
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