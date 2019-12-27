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      Во Львове водитель на BMW сбил патрульного, а потом еще протаранил полицейский автомобиль

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      Во Львове мужчина на BMW припарковался на полосе общественного транспорта. Он не обращал внимания на замечания полиции и решил сам атаковать правоохранителей. Когда водителя таки поймали, оказалось, что у него уже целая коллекция протоколов.

      Произошло происшествие вечером среды, 25 декабря, водитель припарковался на полосе общественного транспорта в центре города. Не остановили его даже замечания патрульных, а когда подъехал эвакуатор, началось настоящее шоу.

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      Внимание! Ненормативная лексика! Водитель хамил патрульным

      Убегая, водитель протаранил полицейский автомобиль и наехал на одного из правоохранителей. У того – ушиб ноги и подозрение на сотрясение мозга.

      Водителя поймали позже. Выяснилось, что зовут его Владимир и живет он в Новояворовске. И это далеко не первое его пьяное ДТП, а еще в коллекции есть шесть мелких хулиганств, лишение родительских прав и протокол за семейное насилие. А месяц назад мужчина устроил гонку по городу.

      За полтора месяца на него составлено около 10 административных протоколов. Там есть и управление в состоянии опьянения, и оставление места ДТП, и невыполнение дорожных знаков и невыполнение требования полицейских,
      – рассказал заместитель начальника управления патрульной полиции Львовщины Владимир Струк.

      На этом приключения Владимира не завершились. После того, как его лишили прав за ралли по городу, мужчина решил выяснить отношения с судьей в его кабинете.

      Видео с YouTube-канала Владимира Муки:

      "Он не прибыл, было вынесено постановление о признании его виновным в совершении этого административного правонарушения и наложено взыскание в виде одного года лишения права управления транспортным средством. Также наложен штраф в размере 10 тысяч 200 гривен", – сказал судья-спикер Шевченковского районного суда Львова Василий Кавацюк.

      Но адвокаты говорят: за езду без прав и даже под градусом из-за пробелов в нашем законодательстве ответственность невелика. За сопротивление работнику правоохранительных органов открыли уголовное производство. Максимальное наказание, которое ему грозит, – два года тюрьмы.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости Львова Аварии и ДТП Полиция
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