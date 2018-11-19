12:05
19 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Высокие гости и маленький Вова. Новая презедентка РФ
      Вєсті Кремля
      17:46, 17 ноября
      Вести. UA. Жир. Радикальный Апполон. "Этика" Барны
      Вєсті.UA
      19:14, 17 ноября
      Как врач превратил Львовскую областную больницу в прибыльный семейный бизнес: одиозные схемы
      ЦРУ
      09:00, 16 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Уравниловка
      Згадати все
      22:29, 16 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ

      Во Львове выпал первый снег: фото и видео

      31 Читати новину українською
      Первый снег во Львове
      Первый снег во Львове / Фото из открытых источников

      В понедельник, 19 ноября, жителей Львова порадовал первый снег. Местные жители радуются неожиданной зиме и фотографируют заснеженные львовские улицы.

      Пользователи социальных сетей делятся фото первого львовского снега.

      Читайте также: Крым засыпало снегом: невероятные фото и видео

      Кроме того, снежно на Закарпатье и Прикарпатье, а также в Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой и Винницкой областях.

      К дождю с мокрым снегом стоит готовиться в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Донецкой областях. Не обойдется без осадков и на юге Украины.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Los?DESPERADOS (@dudareff_o.o)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Lviv from clock tower

      Допис, поширений Wei Lin (@ruweilin)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #lindoneve

      Допис, поширений Keila Encantobiju (@keila_encanto_biju_)

       

      Теги: Новости Украины Новости Львова Погода Непогода в Украине
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Следующий президент будет хуже нынешнего, – Павел Казарин
      сегодня , 12:01 Следующий президент будет хуже нынешнего, – Павел Казарин
      Павло Казарін 50
      Выборы и лозунги: как политики играют обещаниями и какие зачастую не выполняют
      сегодня , 10:58 Выборы и лозунги: как политики играют обещаниями и какие зачастую не выполняют
      Інна Жолобович 54
      Как очистить поры лица в домашних условиях: эффективные способы
      сегодня , 11:41 Как очистить поры лица в домашних условиях: эффективные способы
      "Сірі кардинали" українських політиків: хто "рішає" за владу
      сегодня , 08:39 "Сірі кардинали" українських політиків: хто "рішає" за владу
      Артем Овдієнко 1824
      "Вдови": кримінальний трилер про сміливих жінок від творця "12 років рабства"
      18 ноября , 22:35 "Вдови": кримінальний трилер про сміливих жінок від творця "12 років рабства"
      Юлія Ліпенцева 607
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Активисты из западных регионов активно пополняют силы Майдана
       21 февраля 2014 , 13:25
      В столице прошла Международная выставка кошек
       1 апреля 2012 , 11:35
      Спортінг: аристократичний клуб-скандаліст, з яким не вміють грати українці – все, що треба знати про суперника Ворскли
       5 сентября , 18:00
      Маркевич объяснил, почему украинские футболисты едут играть в европейские чемпионаты
       19 октября , 11:21
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук