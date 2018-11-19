Во Львове выпал первый снег: фото и видео
В понедельник, 19 ноября, жителей Львова порадовал первый снег. Местные жители радуются неожиданной зиме и фотографируют заснеженные львовские улицы.
Пользователи социальных сетей делятся фото первого львовского снега.
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Кроме того, снежно на Закарпатье и Прикарпатье, а также в Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой и Винницкой областях.
К дождю с мокрым снегом стоит готовиться в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Донецкой областях. Не обойдется без осадков и на юге Украины.
Источник: 24 Канал
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