Во Львове выпал первый снег: фото и видео

В понедельник, 19 ноября, жителей Львова порадовал первый снег. Местные жители радуются неожиданной зиме и фотографируют заснеженные львовские улицы.

Пользователи социальных сетей делятся фото первого львовского снега.

Читайте также: Крым засыпало снегом: невероятные фото и видео

Кроме того, снежно на Закарпатье и Прикарпатье, а также в Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой и Винницкой областях.

К дождю с мокрым снегом стоит готовиться в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Донецкой областях. Не обойдется без осадков и на юге Украины.